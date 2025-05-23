中職》朱育賢敲生涯大巨蛋首轟 恩師現場見證！

味全龍朱育賢擊出三分砲。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕朱育賢雖於4月5日擊出轉隊後首轟，也是生涯第1000支安打，第2轟卻直到今天才出現，也是生涯在大巨蛋首轟，幫助味全龍以12：2大勝台鋼雄鷹，得知恩師重慶國中教練劉明光在現場見證，不禁開心笑說：「希望他常常來。」

劉明光長期在榮工體系擔任教練，帶領過少棒與青少棒隊，調教出王建民、陳金鋒等名人堂級選手，2006年起轉往重慶國中擔任青少棒隊總教練，培養出王威晨、朱育賢、張奕、孫易磊等現役球星，退休後回到家鄉花蓮，今天率領花蓮四維高中來大巨蛋看球。

請繼續往下閱讀...

朱育賢指出，很驚訝劉教練有來看球，國中時期受到教練很多幫助，很開心能在恩師面前開轟，「他人小小一隻，卻示範給我們看，身材不高大也能打很遠，對我們很有幫助，希望他常常來。」

朱育賢表示，能打全壘打雖然是很好的結果，透過打擊串聯也能幫助球隊，今天球隊整體攻勢很流暢，能夠一棒接一棒往前推進，希望能夠保持手感繼續幫助球隊，「現在戰況很接近，也是球隊成長的動力，不要讓對方投手有太好丟的感覺，要讓他們覺得每一棒都很難纏。」

味全龍朱育賢擊出三分砲。（記者陳逸寬攝）

味全龍朱育賢擊出三分砲。（記者陳逸寬攝）

味全龍朱育賢擊出三分砲。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法