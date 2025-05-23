中職》單局消耗41球逼退富邦洋投 古久保激賞樂天打者

富邦悍將先發投手力亞士亂流掉分。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿今天以10：5擊敗富邦悍將中止3連敗，本季樂天對富邦6戰全勝，跨季對戰10連勝，其中5局下樂天打者讓富邦先發洋投力亞士單局熱投41球，最終沒投滿5局就退場，成為比賽勝負關鍵點。

力亞士前4局只用54球失1分，5局下樂天進攻，林政華和陳晨威安打，一出局後40歲老將林智平纏鬥13球，最終順利選到保送形成滿壘，林泓育、張閔勛連續安打進帳3分，兩出局後力亞士對李勛傑投出觸身球擠成滿壘後退場，王尉永1球解危拿下中繼成功。

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樂天總教練古久保健二表示，那一局就讓力亞士丟了41球，選手想盡辦法把球打出去，試著消耗力亞士的用球數，做了很好的纏鬥，表現非常好。

樂天雖然贏球，不過守備發生2次失誤，先發投手黃子鵬投5.2局失4分僅1分責失失，古久保指出，球隊問題出在守備的節奏感，也包含攻擊和跑壘的節奏，感覺比賽前半段大家都還沒進入狀態，從開季到現在都還是有這樣的感覺，黃子鵬投得不錯，只是守備失誤導致掉分，對他比較抱歉。

富邦悍將先發投手力亞士。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿贏球。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者陳志曲攝）

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