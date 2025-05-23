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桌球世錦賽》連2局遭逆轉！林昀儒8強戰不敵王楚欽 仍創生涯最佳名次

2025/05/23 23:28

林昀儒在男單8強賽不敵王楚欽，無緣晉級4強。（取自WTT官網）林昀儒在男單8強賽不敵王楚欽，無緣晉級4強。（取自WTT官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年杜哈世界桌球錦標賽男單8強賽，以0:4不敵世界排名第2的中國名將王楚欽，無緣成為2001年蔣澎龍之後，史上第2位闖進男單4強的台灣球員，仍締造個人在世錦賽最佳名次。

世界排名12的林昀儒生涯和王楚欽交手以3勝8負居下風，最近兩次過招，包括去年亞錦賽團體賽、今年亞洲盃4強都吞下敗仗，但比賽都很膠著。

林昀儒今天凌晨在男單16強戰歷經一場1小時15分的7局大戰，才以4:3險勝德國名將法蘭吉斯卡，保持對戰不敗紀錄；王楚欽在16強戰也克服局數0:2落後，4:2逆轉法國好手高齊。

首局林昀儒在開局4:0領先，10:8聽牌下，被追到丟士後，連續正手攻擊出界，以10:12讓出。

次局，小林又是3:0開局，但在8:6領先時陷入亂流，連續被王楚欽手感火燙的正手打穿防線，一口氣連丟5分，8:11再掉1局。

連兩局被逆轉，林昀儒心情也受影響，第3局無謂失誤增多，開局陷入1:5落後，但他仍沒放棄，一度追到8:9，迫使王楚欽叫出暫停，恢復比賽後，王楚欽正手搶攻得手，小林8:11再次失守。

背水一戰的林昀儒，第4局從3:6落後一路窮追不捨，在9:10絕境下靠著反手搶攻化解1個賽末點，但隨後一記正手機會球沒能把握住，最後在反手相持球又回球出界，10:12飲恨，苦吞對戰3連敗。

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