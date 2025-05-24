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網球》喬科維奇生涯百冠聽牌！3盤力退諾里晉日內瓦紅土決戰

2025/05/24 06:49

喬科維奇。（歐新社）喬科維奇。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）雖然次盤錯失賽末點，最終仍以6：4、6：7（6：8）、6：1擊敗會外賽殺入的英國左手拍諾里（Cameron Norrie），38歲塞爾維亞老將晉級日內瓦男網賽決戰，距離職業生涯第100座冠軍僅剩最後一步。

「對我來說，這是本屆賽事迄今最艱難的一戰，硬是拚滿3盤。」這項ATP250等級紅土賽事在瑞士進行，5月22日剛過生日的喬科維奇，次盤克服1：4落後，戰線拖進搶7未能把握6：5關門機會，反遭死裡逃生的諾里逆襲扳回一城；只不過決勝盤老經驗的第2種子回穩，3：0開局順勢滅火，「搶7賽末點我當時有點緊張，很高興第3盤重振旗鼓，並打出本屆賽事最好的1盤。」

正為法國公開賽重頭戲暖身的喬科維奇，將與波蘭第6種子胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）爭奪金盃，由於過往對戰7勝0負穩居上風，這位大滿貫24冠的傳奇球星若能順勢攻頂，就集滿百冠里程碑，成為繼109冠美國康諾斯 （Jimmy Connors）、103冠瑞士費德爾（Roger Federer）之後，職業男網史上第3人。

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