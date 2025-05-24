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MLB》打者翔平還能超進化！有望挑戰睽違104年棒球之神紀錄

2025/05/24 07:34

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平去年繳出54轟、59盜的史上第一人偉業，而本季有望在打擊上持續進化，目前出賽49場敲出17轟，按照這樣的打擊效率，本季有望敲出生涯單季新高的55轟，美國媒體《CBS Sports》撰文指出，大谷本季有望締造一項睽違104年的鬼神紀錄。

大谷翔平本季出賽49場共跑回52分，敲出59支安打，包括9支二壘打和4支三壘安打，另有17轟、31打點、11次盜壘成功和31次四壞球保送，打擊三圍.304/.398/.655，OPS為1.053。

《CBS Sports》以「道奇超級巨星大谷翔平的打擊表現，在2024年MVP級賽季中是如何再進化？」為題，詳細比較他今年與去年的數據，報導指出，大谷在全壘打與壘打數方面略微超過去年的節奏，保送與得分的數量更是大幅增加，若維持目前表現，他本季有望繳出55轟、412壘打數、100次保送、36次盜壘與169分得分的數據，除盜壘數略減外，其他成績均較去年上升。

內文也寫道，如果大谷的得分有169分的話，將會是現代棒球中第二高的紀錄，僅次於1921年的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的177得分，若大谷保持這樣的節奏，有望挑戰自大聯盟104年以來前所未見的壯舉。此外，大谷翔平也有機會挑戰「400壘打數、100保送」的罕見紀錄，有望成為史上第9位達成這項壯舉的球員。

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