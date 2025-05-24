MLB》勇士MVP強打歸隊後DFA生涯87轟明星游擊！美媒曝恐遭釋出

阿西亞。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天正式將傷癒歸隊的MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）加入名單，同時為了騰出空缺，也將生涯87轟的明星游擊手阿西亞（Orlando Arcia）指定讓渡（DFA）。

30歲的阿西亞2016年於釀酒人登上大聯盟，2021年季中透過交易來到勇士，隔年以工具人身分繳出不錯成績，勇士也在2023年重新和他簽下延長合約，該年阿西亞更頂替明星游擊手史萬森（Dansby Swanson）的離隊空缺，入選全明星賽。然而他的好表現到下半季就銷聲匿跡，且之後就不曾回穩。

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今年阿西亞的先發游擊地位已經完全被有手套沒棒子的艾倫（Nick Allen）取代，本季阿西亞僅出賽14場拿到32打席，打擊三圍194/.219/.226，6支安打只有1支是長打；且從2023年8月至今，阿西亞的打擊三圍僅.238/.292/.380，完全一蹶不振。

目前阿西亞本季200萬美元薪資仍有137.6萬尚未支付，其合約還包含明年200萬球隊選項，若不執行須付100萬買斷，對財務壓力不大的球隊來說可能是值得一試的低風險選項。但《MLBTR》分析，阿西亞最可能仍難逃被釋出的命運，當然如果有球隊對他有意，勇士也可能願意承擔部分薪資，以吸引交易對象。

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