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MLB》德弗斯雙響灌8分空降打點王 紅襪單局得13分、全場20安痛宰金鶯

2025/05/24 08:27

德弗斯。（美聯社）德弗斯。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天完全打瘋了，雙重賽首戰全場狂掃20支安打，更在第8局狂灌13分，明星重砲德弗斯（Rafael Devers）單場雙響砲，灌進生涯新高的8分打點，紅襪終場以19：5痛宰金鶯，單場得分寫下本季最多。

德弗斯開季打擊狀況開低走高，手感逐漸火燙，此役5打數繳出4安猛打賞，紅襪6局下灌進5分大局以6：2超前，德弗斯該局敲出右外野3分砲擴大領先，8局下單局繳出雙安，第2打席更敲出右外野滿貫砲，這是他6天內的第2分滿貫全壘打，也是生涯第7支，德弗斯本季第11轟和第12轟雙雙出爐，進帳生涯單場新高的8打點，這也讓他以47分打點空降大聯盟打點王。

紅襪在8局下狂掃12支安打，灌進13分，包括2發全壘打，排名隊史單局得分第4多的紀錄，隊史紀錄為1953年6月18日的單局17分，同時也是大聯盟自2005年6月21日洋基對戰光芒以來，第8局或之後得分最多的紀錄。

此外，瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）開轟繳出3安猛打賞，貢獻4分打點，杜蘭（Jarren Duran）也有3分打點進帳，全隊共有8位球員單場得分超過2分，僅差一人即可追平隊史紀錄。

紅襪終場以19：5大勝金鶯，這場比賽也是隊史自2021年8月11日20：8擊敗藍鳥之後，單場得分最多的一次。雖然贏球但卻出現壞消息，休賽季以3年1.2億美元合約加盟紅襪的明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），5局下因右大腿股四頭肌緊繃退場，目前傷勢狀況不明。

德弗斯。（美聯社）德弗斯。（美聯社）

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