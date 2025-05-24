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NBA》年度前3隊出爐！SGA領銜第1隊 詹姆斯、柯瑞續寫生涯里程碑

2025/05/24 08:12

NBA 2024-25賽季年度第一隊。（取自NBA Communications X）NBA 2024-25賽季年度第一隊。（取自NBA Communications X）

〔體育中心/綜合報導〕NBA今天公布2024-25賽季年度最佳陣容，雷霆新科MVP「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領銜第一隊；而37歲的柯瑞（Stephen Curry）與40歲的詹姆斯（LeBron James）入選第二隊，續寫生涯里程碑。

今年第一隊入選的有雷霆吉爾吉斯亞歷山大、騎士米契爾（Donovan Mitchell）、塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）、公鹿亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、金塊約基奇（Nikola Jokic）。其中吉爾吉斯亞歷山大、亞德托昆波與約基奇都是連續入選第一隊，米契爾與塔圖姆則是生涯首度入選第一隊。

第二隊入選的有尼克布朗森（Jalen Brunson）、勇士柯瑞、灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）、湖人詹姆斯、騎士莫布里（Evan Mobley）；第三隊入選的有溜馬哈里伯頓（Tyrese Haliburton）、快艇哈登（James Harden）、活塞坎寧安（Cade Cunningham）、雷霆威廉斯（Jalen Williams）與尼克湯斯（Karl-Anthony Towns）。

布朗森與愛德華茲連續2年入選第二隊，而對37歲的柯瑞來說，這是他生涯第11次入選NBA年度最佳陣容；40歲的詹姆斯更是連續21年入選，打破他個人保持的連續20年入選，持續堆高「詹皇障礙」。至於拿下年度最佳防守球員獎的莫布里，今年首度入選年度最佳陣容。

另外，本季首次入選全明星賽的坎寧安與威廉斯，也同樣初嘗年度最佳陣容的滋味，哈里伯頓則是連2年入選年度第3隊，35歲的哈登生涯第8次入選年度最佳陣容，也是自2019-20賽季以來首度入選；湯斯則是生涯第3次入選第3隊。

NBA 2024-25賽季年度第二隊。（取自NBA Communications X）NBA 2024-25賽季年度第二隊。（取自NBA Communications X）

NBA 2024-25賽季年度第三隊。（取自NBA Communications X）NBA 2024-25賽季年度第三隊。（取自NBA Communications X）

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