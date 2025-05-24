中職》南珉貞最愛！富邦新洋投二軍初登板爆炸 4.2局挨8安防禦率破5

布坎南。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心/綜合報導〕富邦新洋投布坎南（David Buchanan）昨天迎來二軍初登板，面對味全龍先發4.2局被敲8支安打，失掉4分有3分責失，吞下來台首敗。

36歲的布坎南擁有3年大聯盟資歷，去年還為紅人投過3.1局，他也有過日職與與韓職經驗，2020年成為KBO三星獅隊王牌，2021年更以16勝拿下勝投王，且連續4年單季都拿超過10勝；此外，他與Fubon Angels韓籍啦啦隊南珉貞過去在韓職也效力同隊，也是南珉貞最喜愛的選手。

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昨天布坎南迎來中職二軍初登板，首局只被敲1支內野安打，但2局下遭遇亂流，單局被敲2支安打、投出1次保送，加上隊友與自己合計發生2次失誤，丟掉2分有1分責失。4局下1出局後接連被敲三壘安打與一壘安打，失掉第3分。

5局下布坎南續投，結果被該局首棒的龍隊大物新秀曾聖安敲出右外野陽春砲，最終該半局也沒投完，總計4.2局用89球被敲8支安打，包含1發全壘打，投出1次保送，送出3次三振，失掉4分有3分責失，防禦率5.79，每局被上壘率1.93。富邦二軍最終1：6輸球，布坎南吞下敗投。

富邦悍將近日註銷洋投銳歐，總教練陳金鋒先前受訪時也表示，布坎南何時上一軍就看他的投球狀況，沒有預設時間表。

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