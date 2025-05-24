大馬大師賽》依瑟儂秀背後神反拍 BWF：你一定會想起某個熟悉的人

戴資穎和依瑟儂。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）昨天在超級500系列馬來西亞羽球大師賽，以24：26、24：22、21：12逆轉加拿大華裔女將李文珊，晉級女單4強力拚賽史第3冠。依瑟儂在第3局上演華麗轉身背後反手拍，讓世界羽聯（BWF）回憶起台灣「戴博士」戴資穎。

依瑟儂在第3局以15：7領先時，以迅速轉身背後反拍救到球、展現驚人的反應速度，但最後被李文珊防守成功得分，但依瑟儂之後仍以21：12拿下第3局獲勝。BWF官方IG放上依瑟儂的華麗轉身背後反手拍的影片，更寫道：「看到這個反手動作，你一定會想起某個熟悉的人。」依瑟儂也在社群網站的限時動態轉貼影片，並在下方Tag戴資穎。

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依瑟儂賽後受訪表示，自己真的很享受在馬來西亞比賽的感覺，這裡就像她的第二個家，因為有很多馬來西亞和國際球迷到場支持她。

依瑟儂坦言第一局的失誤太多，導致出現不少非受迫性失誤，讓她失去了許多關鍵分數，她認為李文珊心理素質很強，在動完膝蓋手術之後，手感與步伐還是很不錯，她已經33歲了，卻還能保持這麼好的體能狀態。

「但我沒有什麼可輸的。如果今天輸了，那就下次再努力就好，」依瑟儂這樣說道。

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