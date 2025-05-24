晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

大馬大師賽》依瑟儂秀背後神反拍 BWF：你一定會想起某個熟悉的人

2025/05/24 10:28

戴資穎和依瑟儂。（資料照，路透）戴資穎和依瑟儂。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）昨天在超級500系列馬來西亞羽球大師賽，以24：26、24：22、21：12逆轉加拿大華裔女將李文珊，晉級女單4強力拚賽史第3冠。依瑟儂在第3局上演華麗轉身背後反手拍，讓世界羽聯（BWF）回憶起台灣「戴博士」戴資穎。

依瑟儂在第3局以15：7領先時，以迅速轉身背後反拍救到球、展現驚人的反應速度，但最後被李文珊防守成功得分，但依瑟儂之後仍以21：12拿下第3局獲勝。BWF官方IG放上依瑟儂的華麗轉身背後反手拍的影片，更寫道：「看到這個反手動作，你一定會想起某個熟悉的人。」依瑟儂也在社群網站的限時動態轉貼影片，並在下方Tag戴資穎。

依瑟儂賽後受訪表示，自己真的很享受在馬來西亞比賽的感覺，這裡就像她的第二個家，因為有很多馬來西亞和國際球迷到場支持她。

依瑟儂坦言第一局的失誤太多，導致出現不少非受迫性失誤，讓她失去了許多關鍵分數，她認為李文珊心理素質很強，在動完膝蓋手術之後，手感與步伐還是很不錯，她已經33歲了，卻還能保持這麼好的體能狀態。

「但我沒有什麼可輸的。如果今天輸了，那就下次再努力就好，」依瑟儂這樣說道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中