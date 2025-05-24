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MLB》道奇大都會之戰超罕見一幕！日球評驚：打十幾年球...（影音）

2025/05/24 09:33

〔體育中心/綜合報導〕道奇作客大都會之戰出現超罕見一幕，道奇外野手康佛托（Michael Conforto）3局上一次往三壘推進，疑似在飛球尚未被接殺的情況下就過早啟動跑壘，但最終仍判定回踩二壘有效。

康佛托3局上無人出局選到保送，1出局後大谷翔平也保送上壘，康佛托來到二壘，此時貝茲（Mookie Betts）敲出中、右外野飛球，眼看就要被接受出局，康佛托也先回踩二壘後馬上要往三壘推進。

然而原本要由右外野手索托（Juan Soto）接的球，中外野手泰勒（Tyrone Taylor）卻突然衝出來搶球，導致兩人相撞，球也在落入索托手套後彈到空中，才完成接殺，也形成球還在空中、在正式被接到之前，康佛托早就已經往三壘跑的狀況。同時大谷也上到二壘，大都會雖然將球回傳二壘，但仍無法讓康佛托回壘不及出局。

大都會隨後提出挑戰，而儘管康佛托起跑時機明顯早於正式接殺的時機，但經過重播輔助判決後仍認定康佛托回踩二壘有效，大都會也對此判決感到不滿，但最終比賽仍恢復進行，直到佛里曼（Freddie Freeman）打擊到一半才因雨暫停。

對於這樣的罕見狀況，擔任日本電視台NHK球評的前日本火腿球星田中賢介，原本也認為佛托托離壘過早，「這種事情一年可能發生不到一次，我打十幾年棒球，但每隔兩、三年就會出現『原來有這種規則』的情況，這就是典型案例。」

後續轉播補充說明，大都會的挑戰遭到駁回，理由是這球並非等到完全接住球才算接捕，而是在球已經進入手套中、掌握球的那一瞬間，就已經構成有效接球。

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