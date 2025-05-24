MLB》小熊大物PCA雙響+逆轉滿貫砲！鈴木誠也開轟重返國聯打點王

阿姆斯壯。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊今客場交手紅人，靠著23歲大物「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）單場雙響砲，包含1發逆轉滿貫砲，助隊13：6擊敗紅人，收下2連勝，近6戰拿下5勝。

小熊前3局就陷入0：4落後，4局上阿姆斯壯敲出2分砲，本季第13轟幫助小熊追分，然而5局下紅人又攻下2分，讓小熊再度陷入4分落後。

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7局上小熊火力爆發，塔克（Kyle Tucker）滿壘適時安打追回2分，接著又是滿壘輪到阿姆斯壯打擊，他敲出右外野方向深遠飛球，形成石破天驚滿貫砲，後續重播輔助判決也維持原判，阿姆斯壯單場雙響砲，一口氣幫助小熊以8：6逆轉。

PETE CROW AREYOUKIDDING ME?!



GRAND. SLAM. pic.twitter.com/A32bGKLXFx — Chicago Cubs （@Cubs） May 24, 2025

8局上，前面已敲2安的日本重砲鈴木誠也又補上一發3分砲，本季第13轟出爐，9局上明星游擊手史萬森（Dansby Swanson）也加入煙火秀行列，追加1支陽春砲，小熊單場4轟大勝紅人。

鈴木誠也此役5打數3安打上演猛打賞，賽後打擊率0.262，攻擊指數0.866，本季46分打點重回國聯打點王。

鈴木誠也。（美聯社）

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