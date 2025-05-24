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世壯運》鐵人賽選手說話了 梅花湖能見度至少1米半

2025/05/24 10:23

2025雙北世壯運「鐵人三項」今天在宜蘭縣梅花湖登場，選手陸續下水游泳。（記者王峻祺攝）2025雙北世壯運「鐵人三項」今天在宜蘭縣梅花湖登場，選手陸續下水游泳。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕2025雙北世壯運「鐵人三項」今天在宜蘭縣梅花湖登場，近日因水質問題備受爭議，上午場半程賽共計400人參賽，針對水質部分，完賽選手直言「能見度至少1米半！」也有人提及「今天梅花湖非最髒」，更有外國選手讚譽「水域很舒適。」主辦方則盼外界回歸賽事關注。

世壯運鐵人賽決議在梅花湖舉辦後，賽前傳出水質問題大，導致外界吵得沸沸揚揚，不過世壯運執委會、鐵人三項協會以及宜蘭縣政府教育處都發出聲明，強調水質檢測沒有問題，均符合標準，並經國際壯年運動會協會（IMGA）確認。

梅花湖今天湧入許多三鐵選手，上午先舉行鐵人三項半程賽，下午則是游跑鐵人二項，一早天氣晴朗，湖面清澈可見魚兒優游湖中，還有鵝群在浮球賽道線外觀賽，一度和選手「競速」，畫面相當有趣。

今天半程賽原報名500人，最後計400人完成檢錄參賽，下午場游跑則有346人報到、209人未到。半程賽部分，選手須在梅花湖完成750公尺游泳後，上岸騎乘自行車20公里，接續路跑5公里才算完賽。

針對水質部分，率先完賽的李姓選手說，不管水髒還是乾淨，游泳中不會呈現出來，若有選手進終點吐，也不會是水質關係，水質關係在明、後天才會見真章，但以他在台灣游過的水域而言，今天梅花湖不是最髒的。

田姓選手則說，梅花湖水域很棒啊，今天下水能見度至少都還有1米半，對於外界質疑水質部分，認為是「角度不同、立場不同。」有外國選手也分享，水溫有點熱，因選手間靠太近，滑水視線較差外，其餘水域環境及賽場都很舒適，蠻不錯的。

鐵人三項運動協會秘書長毛念祖指出，梅花湖水質報告檢測沒問題，國際技術代表也檢視過數據確認無虞，現場均備有清水，方便選手上岸後沖洗。

世壯運鐵人三項半程賽選手完成梅花湖游泳項目後上岸。（記者王峻祺攝）世壯運鐵人三項半程賽選手完成梅花湖游泳項目後上岸。（記者王峻祺攝）

世壯運鐵人三項今天在宜蘭縣梅花湖登場，針對水質部分，完賽選手直言「能見度至少1米半！」（記者王峻祺攝）世壯運鐵人三項今天在宜蘭縣梅花湖登場，針對水質部分，完賽選手直言「能見度至少1米半！」（記者王峻祺攝）

梅花湖今天湧入許多三鐵選手，一早天氣晴朗，湖面清澈可見魚兒優游湖中，還有鵝群在浮球賽道線外觀賽，一度和選手「競速」，畫面相當有趣。 （記者王峻祺攝）梅花湖今天湧入許多三鐵選手，一早天氣晴朗，湖面清澈可見魚兒優游湖中，還有鵝群在浮球賽道線外觀賽，一度和選手「競速」，畫面相當有趣。 （記者王峻祺攝）

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