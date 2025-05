MLB》賈吉開轟追平大谷並列大聯盟全壘打王！洋基仍遭最爛洛磯逆轉

賈吉。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基當家重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)今天對上全聯盟戰績最差的洛磯,敲出本季第17轟並列大聯盟全壘打王,但洋基5局下遭洛磯逆轉後無緣扳平戰局,最終2:3落敗,中斷4連勝。

洋基開賽就靠賈吉安打與高德史密特(Paul Goldschmidt)三壘安打先馳得點,4局下洛磯追平,5局上賈吉逮中洛磯先發投手戈登(Tanner Gordon)的紅中變速球,敲出左外野方向陽春砲,本季第17轟追平道奇日本巨星大谷翔平、費城人史瓦伯(Kyle Schwarber)與水手羅里(Cal Raleigh),並列大聯盟全壘打王,也再度幫洋基要回領先。

