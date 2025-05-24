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MLB》賈吉開轟追平大谷並列大聯盟全壘打王！洋基仍遭最爛洛磯逆轉

2025/05/24 11:04

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對上全聯盟戰績最差的洛磯，敲出本季第17轟並列大聯盟全壘打王，但洋基5局下遭洛磯逆轉後無緣扳平戰局，最終2：3落敗，中斷4連勝。

洋基開賽就靠賈吉安打與高德史密特（Paul Goldschmidt）三壘安打先馳得點，4局下洛磯追平，5局上賈吉逮中洛磯先發投手戈登（Tanner Gordon）的紅中變速球，敲出左外野方向陽春砲，本季第17轟追平道奇日本巨星大谷翔平、費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）與水手羅里（Cal Raleigh），並列大聯盟全壘打王，也再度幫洋基要回領先。

然而5局下，洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）在2出局後遭遇亂流，連續被敲2支安打後退場，接替登板的左側投希爾（Tim Hill）慘遭狙擊，被洛磯明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）敲出逆轉2分砲，這一棒也幫助洛磯奠定勝基，拿下本季第9勝。

賈吉今天4打數2安打包含1發陽春砲，貢獻1分打點，賽後打擊率0.398，攻擊指數1.241。洋基先發投手施密特主投4.2局被敲6支安打，送出8次三振與2次保送，失掉3分自責分，吞下本季第2敗。

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