MLB》相隔362天重返賽場！ 阿庫尼亞首打席首球開轟寫史上首見紀錄

阿庫尼亞。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2023年國聯MVP、勇士明星外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）今天對戰教士傷癒復出，睽違362天再度重返賽場，首局首打席首球就開轟，可惜球隊全場就僅拿這一分，以1：2遭教士逆轉，苦吞2連敗。

阿庫尼亞在2023年繳出生涯最佳的一季，出賽159場比賽繳出打擊三圍.337/.416/.596，敲出41轟並跑出73次盜壘成功，成為歷史首位單季締造「40轟、70盜」的球員，最終勇奪國聯MVP，然而在去年美國時間5月26日面對海盜的比賽，阿庫尼亞在離壘的過程中滑倒受傷退場，在賽後診斷為左膝十字韌帶撕裂，導致賽季報銷。

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阿庫尼亞休養將近一年後才復出，今天在主場歸隊戰教士擔任第一棒右外野手，首局首打席面對32歲右投皮維塔（Nick Pivetta）第一顆93.1英里的紅中速球，一棒掃向中外野大牆之外，本季首轟和首打點雙雙出爐，幫助勇士先馳得點。阿庫尼亞這一轟擊球初速高達115.5英里，飛行距離長達467英呎，宣告自己霸氣回歸。

阿庫尼亞本季首轟也是自2015年Statcast系統啟用以來，第2遠且第3快的首局首打席首球全壘打，他也成為史上第一位缺席150場比賽以上、歸隊首戰首打席開轟的開路先鋒。阿庫尼亞此役攻守俱佳，8局上更上演助殺美技，將敲安企圖跑上二壘的迪亞茲（Elias Diaz）阻殺出局，他今天4打數2安打，進帳1分打點，苦吞1次三振，打擊率為0.500。

不過，教士在2局上靠著西茲（Gavin Sheets）的陽春砲扳平戰局，勇士塞揚強投塞爾（Chris Sale）和皮維塔上演激烈投手戰，塞爾主投7局飆6K失1分，皮維塔則是6局7K失1分，兩人都無關勝敗。馬查多（Manny Machado）9上敲出左外野致勝陽春彈，幫助教士終場以2：1贏球，中止近期的6連敗。

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