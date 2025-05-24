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NBA季後賽》西亞卡姆轟新高39分 溜馬力退尼克系列賽2：0領先

2025/05/24 10:45

西亞卡姆。（路透）西亞卡姆。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕溜馬今在東部冠軍賽靠西亞卡姆（Pascal Siakam）貢獻季後賽新高39分，以114：109在客場再度力退尼克，系列賽取得2：0領先，週一在主場力拚聽牌。

溜馬首戰靠哈里伯頓（Tyrese Haliburton）壓哨神奇進球，在延長賽力退尼克拔得頭籌，今開賽在西亞卡姆帶領下拉出14：6攻勢，尼克緊咬比分，阿努諾比（OG Anunoby）與羅賓森（Mitchell Robinson）在此節尾聲接連得手，幫助尼克帶著26：24些微優勢進入次節。

首節1分未得的湯斯（Karl-Anthony Towns）第二節跳出來，單節獨攬12分，與布朗森（Jalen Brunson）聯手助隊打完上半場握有52：49領先，溜馬前兩節火力集中在西亞卡姆身上，一人獨得23分。

易籃後雙方持續你來我往，上半場只拿2分的哈里伯頓也開始輸出，與西亞卡姆合力幫助溜馬以81：81進入決勝節，溜馬延續火力，末節以13：4攻勢開局，尼克在換回主力後逐漸縮小差距，倒數4分46秒靠布里吉斯（Mikal Bridges）上籃得手追到97：100，但隨後M.透納（Myles Turner）、哈里伯頓接連在外線放冷箭，溜馬一度又回到雙位數領先。

拒絕2連敗的尼克靠布朗森最後1分40秒飆進三分球，接著又上演高難度上籃，尼克追到107：110，也讓大蘋果球迷再度看見希望，隨後西亞卡姆出手未果，哈特（Josh Hart）上籃得手，尼克追到只剩1分差。

布朗森犯規將內史密斯（Aaron Nesmith）送上罰球線，他穩定2罰俱中，接下來布朗森外線出手未進，M.透納同樣2罰都沒失手，溜馬終場就以5分差收下勝利。

溜馬今6人得分超過雙位數，西亞卡姆39分、4籃板、3助攻，M.透納16分、哈里伯頓14分、11助攻。尼克方面，布朗森36分、11助攻再度白忙一場，湯斯與布里吉斯各有20分演出，阿努諾比16分作收。

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