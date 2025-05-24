MLB》克蕭2局提前退場、大谷敲安 赫南德茲長打助道奇鏖戰13局勝出

克蕭。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今展開與大都會的客場3連戰，比賽打到3局上一度因雨勢暫停比賽，也讓3屆塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）僅投2局就提前退場；而全場領先的道奇在9局下遭到追平，直到延長賽13局靠著「西語老師」赫南德茲超前安打，歷經5小時46分鐘（含因雨暫停）大戰以7：5氣走大都會，收下3連勝。

今天是克蕭本季第2場先發，今年初登板投4局失5分的他，此役開賽就保送林多（Francisco Lindor），但解決掉馬提（Starling Marte）後再讓索托（Juan Soto）敲出雙殺，形成變相3上3下。2局下克蕭再度上演3上3下，包括三振掉尼莫（Brandon Nimmo），開賽前2局無失分。

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3局上道奇進攻，結果在2出局二、三壘有人時因雨暫停比賽，雨停後佛里曼（Freddie Freeman）選到保送形成滿壘，接著史密斯（Will Smith）與赫南德茲（Teoscar Hernández）接連敲安攻下3分大局，道奇3：0領先。

3局下道奇決定讓克蕭見好就收退場，他今天先發2局送出1三振1保送無失分，防禦率7.50。接替上場的紹爾（Matt Sauer）1出局後被貝提（Brett Baty）敲出陽春砲，4局下被敲安後三壘手馬恩西（Max Muncy）發生暴傳失誤讓跑者上三壘，隨後又因高飛犧牲打失1分非責失分，最終完成3局中繼，被敲3安失2分僅1分責失。

而道奇5局上又靠著馬恩西與帕赫斯（Andy Pages）適時安打再添2分保險分，比賽後段再分別派出卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）與史考特（Tanner Scott），然而領4年7200萬美元（約新台幣21.5億）的史考特9下大放火，0.1局被敲3安外加1保送，狂失3分慘遭追平讓兩隊加班。

雙方延長到12局上都沒有得分，12局下大都會攻佔1出局滿壘，道奇擺出5人內野，讓阿隆索（Pete Alonso）敲出雙殺。13局上道奇終於突破僵局，赫南德茲敲出二壘安打取得6：5領先，接著前面上來代跑的金慧成也敲安，帕赫斯補上高飛犧牲打再下一城。13局下大都會無功而返，道奇艱辛奪系列賽開門紅。

日本巨星大谷翔平今前3打數0安打，選到1次保送回來得1分，也吞下1次三振，9局上第4打數終於敲安，但盜壘遭到阻殺，12局上第5打數敲出右外野飛球出局，賽後打擊率0.302，攻擊指數1.040。

大谷翔平。（法新社）

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