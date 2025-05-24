世壯運》奪帆船金牌 藍委林倩綺：持續倡議水域運動願景

國民黨立委林倩綺參加世壯運帆船項目，勇奪金牌。（圖由林倩綺國會辦公室提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委林倩綺參加世壯運帆船項目，勇奪金牌，林倩綺表示，參賽目的不僅在於競逐佳績，更冀望透過親身參與，引發社會對水域運動的重視，並進一步推動相關政策及基礎建設。

林倩綺長期醉心海洋運動，帆船、遊艇、潛水樣樣精通，是政壇中少見的「水上高手」。她笑稱，這次參賽是「公務與興趣的完美交會」，不僅為自己的人生添上一筆精彩體驗，也希望拋磚引玉，鼓勵更多中高齡族群勇於挑戰、活出健康新篇章。

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林倩綺認為，台灣為海洋所環繞，具備豐富自然條件與潛在選手，無論帆船、立式划槳、獨木舟或自由潛水，皆具區域水上運動發展的潛力。

林倩綺強調，未來將持續在立法院積極推動相關政策重點，包括，強化水域體育人才培育系統，建請教育部與原住民族委員會將水域運動納入中長期體育發展計畫，辦理相關訓練與推廣活動以發掘潛力選手。

其次，推動基礎設施建置與安全機制完善，敦促行政部門積極檢討親水空間規劃、海域使用規則與水上活動安全規範，創造全民可近、可用、可安心的水域環境。

第三，保存與再現原住民族傳統水域技藝，倡議將原住民族航海、潛水、捕魚等技藝文化納入體育教育與競技體系，促進文化傳承與體能發展雙軌並進。

林倩綺指出，體育發展不應被侷限，這是國家整體競爭力與文化多元性的展現；水域運動更不應被視為小眾項目，而應是國家政策積極投入的戰略領域。未來將持續以立法與監督職權，協助我國體育政策朝向多元、專業與永續方向前進。

國民黨立委林倩綺（中）參加世壯運帆船項目，勇奪金牌。（圖由林倩綺國會辦公室提供）

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