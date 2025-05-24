高雄端午龍舟賽 職棒球星、職籃應援團要在水上較勁

韓國啦啦隊女神安芝儇擔任高雄愛河龍舟賽大使。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽將於5月30日到6月1日在愛河水域登場，今年特別邀請張泰山等前職棒球星組成體育明星隊，與職籃應援團、啦啦隊網紅等組成的運動網紅創作者隊，於30日下午5點半在水面上一較高下。

高雄市運發局長侯尊堯指出，5月30日開幕當天，高雄龍舟宣傳大使的前職棒球星土地公倪福德、森林王子張泰山、鐵捕鄭達鴻3位球星，以及台鋼雄鷹Wing Stars女神安芝儇和鋼鐵人籃球隊應援團團長Morris，也都會驚喜現身。屆時由3位職棒運動大使領軍組成體育明星隊，也將與Morris、雅典娜女神隊長Dora小葳葳、人氣啦啦隊網紅茵茵、台鋼雄鷹Wing Stars妡0等10位網紅領銜的網路創作者隊進行水上對抗。

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除了刺激的龍舟對決外，全台獨家的愛河水上舞台特別邀請樂團演出，5月30日有曾榮獲金曲最佳樂團的糜先生Mixer、登上大港開唱的宇宙資料庫；5月31日邀請曾唱進高雄巨蛋、台北小巨蛋的宇宙人及出演Takao Rock 打狗祭的新生代樂團含金鵲。

今年也延續去年陸海空3場域特色規劃，並升級更多亮點活動，除名人龍舟對抗競賽與水上舞台演唱會外，佛光山祥龍燈與鰲躍龍翔也將共同演出，水域部分除龍舟賽事外，水上氣墊、龍舟、SUP、獨木舟等體驗要讓民眾消暑一下，陸地上則有大型水上氣墊、運動體驗以及連續2天的紙風車劇團微型劇碼登台，更擴大河東、河西路傳統、文創市集。

前職棒球星張泰山首度參與高雄龍舟，將與體育明星隊一同下水競賽。（高雄市運發局提供）

前職棒球星倪福德將在高雄愛河龍舟初體驗。（高雄市運發局提供）

鐵捕鄭達鴻改拿起龍舟船槳，將在端午節下船同樂。（高雄市運發局提供）



鋼鐵人籃球隊應援團團長MorrisMorris領銜網路創作者隊，將與體育明星隊展開龍舟對決。（高雄市運發局提供）

麋先生曾奪下第25屆金曲獎的最佳樂團獎項，將在5月30日在高雄愛河演出。（高雄市運發局提供）

宇宙人5月31日首登高雄愛河水上舞台演唱。（高雄市運發局提供）

宇宙資料庫為高市青年局音樂培育品牌高速青春優秀團體，也將在愛河帶來演出。（高雄市運發局提供）

含金鵲也是青年局音樂培育品牌高速青春優秀團體。（高雄市運發局提供）

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