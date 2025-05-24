MLB》問天！ 近5戰繳4場優質先發 海盜火球王牌五月卻一勝難求

史基斯。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年國聯新人王、海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）今天對戰釀酒人，繳出6局8K失1分的優質先發，無奈退場後球隊被超前無緣勝投，海盜9局下靠著克魯茲（Oneil Cruz）的陽春砲追平，單場雙響砲將戰局帶進延長賽，海盜10局下靠著對手的再見暴投，以6：5氣走釀酒人，近4場拿下3勝。

史基斯首局稍微不穩，先後被21歲新星喬里奧（Jackson Chourio）和強打耶利奇（Christian Yelich）敲出安打，但他在一二壘有人、2人出局後三振掉霍斯金斯（Rhys Hoskins），力保該局不失分。史基斯及時回穩，連續解決9名打者，2到5局只讓對手靠著四壞球保送上壘。

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海盜明星重砲克魯茲3局下的陽春砲先馳得點，5局下再靠著明星外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）滿壘選到四壞球保送，擠回球隊第2分。

史基斯6局上出現亂流，霍斯金斯在一三壘有人敲出適時安打，幫助釀酒人追到1：2落後，史基斯之後讓弗里利克（Sal Frelick）擊出二壘滾地球遭刺殺，抓到第3個出局數結束該局。史基斯此役主投6局用102球，被敲4安失1分，另有8次三振和2次保送，防禦率降至2.36。

史基斯原握有勝投資格，未料他退場後，釀酒人在7局上攻下2分超前比數，導致史基斯的勝投飛了，上一次拿下勝投已經要追溯到4月25日對戰道奇時，近5戰苦吞3連敗，且繳出4場優質先發，可說是相當悲情。

海盜雷諾斯7下敲出帶有追平分的安打，W.康崔拉斯（William Contreras）9局上敲出中外野陽春砲，幫助釀酒人取得4：3領先，而克魯茲9局下也回敬一發右外野陽春全壘打，此役他單場雙響砲，進帳2分打點，海盜在10局下攻下2分逆轉獲勝，尤里貝（Abner Uribe）在二三壘有人時投出再見暴投，除了救援失敗之外，也苦吞本季首敗。

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