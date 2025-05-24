MiLB》水手沈家羲5局6K收旅美首勝！響尾蛇黃仲翔生涯首秀1.2局3K

沈家羲。（資料照，悍創運動經紀提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天新人聯盟一共有3位台灣小將出賽，其中效力水手的21歲火球男沈家羲先發主投5局飆出6K，收下旅美生涯首勝；至於響尾蛇的19歲好手黃仲翔，今也迎來職業生涯初登板，小試身手1.2局送出3次三振。

來自開南大學的沈家羲擁有最快156公里速球，去年7月加盟水手，成為台灣史上第12位加盟水手體系的球員。本季他已經有2場出賽紀錄，今天則是面對皇家迎來生涯首場先發，主投5局用59球有39顆好球，被敲4安失1分，送出6次三振與1次保送，防禦率1.38。終場球隊4：1獲勝，沈家羲摘下生涯首勝。

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至於黃仲翔旅美前則就讀南華大學，於去年12月追隨穀保家商學長林昱珉的腳步加盟響尾蛇。速球最快達155公里的他，今天面對釀酒人迎來生涯初登板，先發1.2局用38球有20顆好球，出現1四壞保送、1觸身與1暴投，另有3次三振，沒有被敲安打，失3分僅1分責失，防禦率5.40。終場球隊5：3獲勝，黃仲翔無關勝負。

另外，效力道奇新人聯盟的柯敬賢，今天面對守護者擔任先發第5棒中外野手，2打數敲出1支二壘安打，貢獻1分打點，選到1次保送，賽後打擊率0.400，攻擊指數1.180。

海盜3A與老虎3A的比賽，海盜好手鄭宗哲先發第9棒三壘手，2打數敲出1安打，選到2次保送，賽後打擊率0.200，攻擊指數0.548；而老虎的李灝宇今天並未出賽。

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