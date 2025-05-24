「運動i臺灣2.0」體育嘉年華熱力登場！ 陳光復邀請民眾全家總動員

「運動i臺灣2.0」體育嘉年華，今在澎湖縣立體育館熱力登場。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「運動i臺灣2.0－體育嘉年華」今（24）日在澎湖縣多功能綜合體育館熱力展開，活動融合健走、律動、舞蹈等多元運動體驗，現場更設置趣味運動闖關區，吸引近千名民眾熱情參與。從長輩到孩童、從家庭到個人，大家齊聚一堂、動感十足，充分展現澎湖全民愛運動、樂活動起來的活力與熱情。

澎湖縣長陳光復特別到場與民眾同樂，並為健走活動鳴槍起跑。他表示，很開心看到許多家長帶著孩子、阿公阿嬤攜手參與，在音樂與律動中揮灑汗水、共享歡笑，這樣的畫面不僅溫馨，更充滿希望。

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陳光復強調，規律運動不僅能強健體魄，更有助於提升心理健康與家庭關係，特別是在親子共玩的過程中，能深化彼此間的情感交流。他鼓勵民眾善用各類運動活動的機會，一起走出戶外、動起來、樂起來，為自己和家人創造健康幸福的生活。

陳光復指出，儘管澎湖縣的中央一般性補助款遭大幅刪減，但民眾「福利不變、幸福繼續」，縣府除穩定維持各項社會福利服務外，也積極推動各項基礎建設，包含目前正規劃興建的3座多功能運動場館，期盼為民眾打造更優質的運動與休閒空間。

澎湖縣體育會理事長葉冠男表示，根據體育署調查，澎湖縣規律運動人口居全國之首，這一成果來自縣長、府會長期對體育政策的支持，也感謝各界攜手推動全民運動，讓健康生活成為澎湖的日常風景。此次健走活動路線全長約4公里，從多功能綜合體育館出發，沿途經過馬公市公所、大口觀音寺與澎湖生活博物館等。

運動由小培養，全民運動才能強身報國。（澎湖縣政府提供）

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