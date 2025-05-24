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MLB》想為海盜奪世界大賽冠軍 史基斯深陷交易傳聞：哪裡都不想去

2025/05/24 14:35

史基斯。（法新社）史基斯。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜今年繳出18勝34敗的慘淡戰績，目前在國聯中區敬陪末座，近日外界傳出可能會交易王牌狀元史基斯（Paul Skenes）的傳聞，海盜總管薛靈頓（Ben Cherington）對此否認，而史基斯本人今天被問及時表示，哪裡都不想去，只想幫助海盜拿下世界大賽冠軍。

史基斯近日傳出交易傳聞，海盜總管薛靈頓日前受訪否認，直言「這完全不在談話範圍中」。今年為史基斯第2個大聯盟賽季，投完明年後年資滿3年，將可取得薪資仲裁資格。

史基斯今天也被問及交易傳聞，他表示，當自己被海盜隊在選秀會選中時，他就是抱著要在這裡贏得世界大賽的想法來的，這一點從來沒有改變過，他不認為自己在這裡的日子快結束了。史基斯認為謠言對他來說沒有太大影響，因為不會被交易，現在要做的，是想辦法讓海盜隊變得更好。

史基斯去年勇奪國聯新人王，還入選大聯盟年度第一隊，並在國聯塞揚中票選第3名。今年表現依舊搶眼，11場先發投了68.2局，送出70次三振，被打擊率僅0.190，防禦率2.34，雖然本季繳出了8場優質先發，但因為隊友打擊不給力，只拿下3勝5敗的成績，目前苦吞3連敗。

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