世壯運》不讓李洋左右為難！63歲李峻淯混雙上陣挽救3個賽末點惜敗

李洋父親李峻淯參加世壯運羽球混雙。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕李洋的63歲父親李峻淯，今天參加世界壯年運動會混雙60+賽事，只是奧運金牌兒子李洋並未現身場邊，讓大批媒體撲空，他笑說，是因為對手也是李洋過去的教練，深怕他左右為難。

過去都在場邊為李洋加油的李峻淯，這次在世壯運拿起球拍當選手，但他笑說，第一場就不好打，即使最後化解3個賽末點，仍以7：21、18：21落敗，「對手孫老師（孫彩卿）是李洋在北商的教練，她在打國家隊時，我都還沒拿起球拍，技術上就有落差，而且她以前還是國內混雙高手，而另一個是我的球友，穩定性很好，雖然輸球，但我們已全力以赴。」

請繼續往下閱讀...

李洋父親李峻淯出賽世壯運羽球混雙。（記者陳逸寬攝）

其實賽前官方就有預告李峻淯即將出賽，由李洋將擔任場邊教練，因此吸引大批媒體，但最後大家都撲空，對此李峻淯解釋，「我想因為對手有孫老師，剛好是李洋以前的教練，他也不好意思幫誰加油。」

李峻淯表示，賽前李洋給他的建議很簡單：「就是不要受傷就好，還是要保重身體，以不受傷為原則。」而李峻淯除了混雙賽事，接下來還有男單比賽要拚，另外，與李洋也將在週一登場打表演賽，由104歲老頑童林友茂搭配李洋，出戰李峻淯與李洋高中羽球教練鄭永成。

李洋父親李峻淯參加世壯運羽球混雙。（記者陳逸寬攝）

李洋父親李峻淯參加世壯運羽球混雙。（記者陳逸寬攝）

李洋父親李峻淯參加世壯運羽球混雙。（記者陳逸寬攝）

李洋父親李峻淯參加世壯運羽球混雙。（記者陳逸寬攝）

李洋父親李峻淯參加世壯運羽球混雙。（記者陳逸寬攝）

李洋父親李峻淯參加世壯運羽球混雙。（記者陳逸寬攝）

李洋父親李峻淯參加世壯運羽球混雙。（記者陳逸寬攝）

李洋父親李峻淯參加世壯運羽球混雙。（記者陳逸寬攝）

李洋父親李峻淯參加世壯運羽球混雙。（記者陳逸寬攝）

李洋父親李峻淯參加世壯運羽球混雙。（記者陳逸寬攝）

媒體現身等李洋卻撲空。（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法