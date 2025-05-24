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MLB》21億明星終結者放火讓道奇狂燒牛棚！主帥羅伯斯賽後苦惱1事

2025/05/24 14:37

史考特。（路透）史考特。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天與大都會大戰13局，歷經5小時46分鐘的「跨日大戰」以7：5勝出，而此役只是兩隊系列賽首戰，卻合計已經動用17位投手，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也直呼這是場硬戰。

道奇今天先發投手克蕭（Clayton Kershaw）前2局無失分，但3局上比賽就因大雨暫停，並中斷1小時38分鐘才恢復進行，而克蕭也提前退場，後續由紹爾（Matt Sauer）與卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）撐完8局。

原本道奇以5：2領先進入9局下，但領4年7200萬美元（約新台幣21.5億）的明星終結者史考特（Tanner Scott）放火，投0.1局就狂失3分，最終道奇延長賽又多用費西亞（Alex Vesia）、崔維諾（Lou Trivino）、班達（Anthony Banda）與賈西亞（Luis García）等4名牛棚投手，才將比賽收拾乾淨。

賽後道奇總教練羅伯斯給予兩隊肯定：「雖然比賽過程不是我們原本預想的那種節奏，但能夠堅持到底贏下比賽是好事，兩隊也幾乎把整個牛棚都燒光了，對大家來說都是場硬仗。」

今天只是道奇客場6連戰的第一場比賽，就已經用掉7位牛棚投手，對於下一戰投手安排與調度，羅伯斯傷透腦筋，僅表示還在討論中，並未給出具體人選，「從投手消耗角度來看確實是難題，但今天牛棚整體內容還是有不少亮點，我們接下來安排時，會把這些收穫納入考量。」

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