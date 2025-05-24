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世壯運》金曲歌王蕭煌奇在小巨蛋拿柔道金牌 直呼比開演唱會還緊張

2025/05/24 14:29

蕭煌奇參加世壯運柔道比賽獲得金牌。（記者陳逸寬攝）蕭煌奇參加世壯運柔道比賽獲得金牌。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕48歲的金曲歌王蕭煌奇今天參加世界壯年運動會帕拉柔道男子90公斤級賽事，吸引許多歌迷到台北小巨蛋加油，他在3戰2勝制的比賽也成功拿下2連勝，摘下金牌，賽後他直呼比賽比演唱會緊張，但聽到有人為他加油，讓他摔起來更有力量。

蕭煌奇小學4年級開始練柔道，1994年的殘障亞運奪下銅牌，這次重返久違的柔道舞台，身手未顯生疏，他說：「柔道技術是永遠不會忘記，只要從小練習，記憶會內化在你身體裡。」原本擔心體力和右肩傷勢，會在比賽過程中造二度傷害，但他希望藉由出場宣傳，讓更多朋友參加運動，「所以覺得一定要上場，即使身上有點傷也沒關係。」

今天賽事在台北小巨蛋進行，蕭煌奇曾在這開過個人演唱會，也出席過金曲獎頒獎典禮，對場地並不陌生，但首度以運動員身份踏進場館，他直言比賽時確實有點壓力，尤其距離生涯上一戰已經將近20年前，只是聽到場邊傳來加油聲頓時給了他不少鼓勵，覺得摔起來更有力量。

如今柔道資歷多添一面金牌，被問到這面獎和跟金曲獎有何不同意義？蕭煌奇說：「運動在我人生當中也是非常重要的事，我從小就開始運動，金曲獎則是我在音樂方面的成就，對我人生來講兩個都很重要，運動帶給我很大動力把音樂做好，所以兩者拿到的獎牌都很有成就感。」

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