晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動

世壯運》6蒙古舉重選手趕搭機捷迷途 警即時救援讓他們豎起大拇指

2025/05/24 14:52

6名由蒙古前來台灣參加雙北世壯運的舉重選手，昨晚要搭機捷前往桃園機場返國時，卻在捷運國父紀念館站內迷路了。（記者鄭景議翻攝）6名由蒙古前來台灣參加雙北世壯運的舉重選手，昨晚要搭機捷前往桃園機場返國時，卻在捷運國父紀念館站內迷路了。（記者鄭景議翻攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕6名由蒙古前來台灣參加雙北世壯運的舉重選手，昨晚要搭機捷前往桃園機場返國時，卻在捷運國父紀念館站內迷路了，所幸有民眾通報警方，捷運警察隊趕到現場，儘管語言不通仍耐心引導，成功協助6人趕上返國航班，蒙古選手也大大讚賞警方的協助，舉起大拇指表示「Thank you Taipei！」。

警方表示，當時接獲通報，捷運國父紀念館站內有6名蒙古國旅客疑似迷途，在詢問處徘徊不知所措，經捷警了解，該6名蒙古國旅客身著雙北世壯運T恤，表示他們是世壯運舉重選手及隨行人員，賽後要到桃園國際機場搭機回國，轉乘捷運途中因不熟悉台北捷運路網，才在國父紀念館站迷途。

由於語言不通，捷警耐心引導，協助一行人操作購票機購買捷運車票，並陪同該6名蒙古旅客進入站內，協助將捷運路網圖存放於到一行人手機內，提醒搭乘至捷運台北站後，再依路網圖指示轉乘桃園機場捷運至桃園國際機場；捷警同時亦請捷運公司通報台北站站務人員協助引導。

來自蒙古國的6名旅客對捷警的即時協助表示非常感謝，表示好在有警方熱心積極的引導，才能順利搭乘捷運前往機場，離去前頻頻點頭，並向捷警比起大拇指直呼「Thank you Taipei！」，顯然對台灣行留下美好回憶。

捷運警察隊表示，來台參加世壯運選手盡情享受賽事之餘，如不慎於捷運系統內迷途，切勿驚慌，捷運系統內標示皆為中英雙語，部分車站增加了日、韓文標示，可就近至詢問處尋求站務人員或保全，或可撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場，守護搭乘捷運旅客安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中