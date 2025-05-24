世壯運》6蒙古舉重選手趕搭機捷迷途 警即時救援讓他們豎起大拇指

6名由蒙古前來台灣參加雙北世壯運的舉重選手，昨晚要搭機捷前往桃園機場返國時，卻在捷運國父紀念館站內迷路了。（記者鄭景議翻攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕6名由蒙古前來台灣參加雙北世壯運的舉重選手，昨晚要搭機捷前往桃園機場返國時，卻在捷運國父紀念館站內迷路了，所幸有民眾通報警方，捷運警察隊趕到現場，儘管語言不通仍耐心引導，成功協助6人趕上返國航班，蒙古選手也大大讚賞警方的協助，舉起大拇指表示「Thank you Taipei！」。

警方表示，當時接獲通報，捷運國父紀念館站內有6名蒙古國旅客疑似迷途，在詢問處徘徊不知所措，經捷警了解，該6名蒙古國旅客身著雙北世壯運T恤，表示他們是世壯運舉重選手及隨行人員，賽後要到桃園國際機場搭機回國，轉乘捷運途中因不熟悉台北捷運路網，才在國父紀念館站迷途。

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由於語言不通，捷警耐心引導，協助一行人操作購票機購買捷運車票，並陪同該6名蒙古旅客進入站內，協助將捷運路網圖存放於到一行人手機內，提醒搭乘至捷運台北站後，再依路網圖指示轉乘桃園機場捷運至桃園國際機場；捷警同時亦請捷運公司通報台北站站務人員協助引導。

來自蒙古國的6名旅客對捷警的即時協助表示非常感謝，表示好在有警方熱心積極的引導，才能順利搭乘捷運前往機場，離去前頻頻點頭，並向捷警比起大拇指直呼「Thank you Taipei！」，顯然對台灣行留下美好回憶。

捷運警察隊表示，來台參加世壯運選手盡情享受賽事之餘，如不慎於捷運系統內迷途，切勿驚慌，捷運系統內標示皆為中英雙語，部分車站增加了日、韓文標示，可就近至詢問處尋求站務人員或保全，或可撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場，守護搭乘捷運旅客安全。

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