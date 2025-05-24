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中職》沒頂上3連霸的年代 唐肇廷曾自認不夠格獲引退禮遇

2025/05/24 16:15

統一獅今天在賽前為唐肇廷舉行「感謝有你」的活動，讓這位在獅隊打拚12年的前主力外野手有機會向球迷道謝。（記者李惠洲攝）統一獅今天在賽前為唐肇廷舉行「感謝有你」的活動，讓這位在獅隊打拚12年的前主力外野手有機會向球迷道謝。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅今天在賽前為唐肇廷舉行「感謝有你」的活動，讓這位在獅隊打拚12年的前主力外野手有機會向球迷道謝，進職棒第1年就嚐到總冠軍滋味的「唐帥」，直言後來的6年沒打出球迷期待的成績，一度自認不夠格獲得這次引退活動，「很感謝球團給我這個機會。」

唐肇廷在2012年選秀第2指名加入獅隊，2013年以主力外野手貢獻總冠軍，但受傷勢影響，跟球隊度過「失落的6年」。他說，「我這輩的選手，沒辦法頂上3連霸的年代，雖然經歷開刀，但那都是藉口，是我沒把真正的實力發揮出來。」

2020年球季成為唐肇廷職業生涯最美好的球季，他出賽92場貢獻打擊率3成64，跟獅隊殺進台灣大賽，並在1勝3敗的劣勢中逆轉奪冠，唐肇廷感動直呼，「可能10年都不會再遇到這麼激烈的台灣大賽。」

統一獅今天在賽前為唐肇廷舉行「感謝有你」的活動。（記者李惠洲攝）統一獅今天在賽前為唐肇廷舉行「感謝有你」的活動。（記者李惠洲攝）

只是唐肇廷在2021年弄斷右腳的阿基里斯腱，雖然僅花8個月回歸賽場，但在一軍出賽機會有限。去年獅隊殺進台灣大賽，唐肇廷說，餅總原本想帶他進去，跟2020年一樣扮演代打，「但我打完二軍總教練賽，換左腳不舒服了，我很想打，但也很掙扎。」

歷經2021年弄斷右腳阿基里斯的陰影，頂著左腳傷痛的唐肇廷很擔心在高張力氛圍無法100%發揮，「我怕幫倒忙，這樣有點太自私了。」

即便唐肇廷早就有預感季後就會引退，最終能放棄進入台灣大賽名單的機會，錯失在球場上跟球迷說再見的機會，他不諱言這是他生涯最大的遺憾，但球團今天特別為他舉辦引退活動，總經理蘇泰安、總教練林岳平和妻子都到場為他慶祝，台南球場觀眾更湧進不少人，有機會挑戰本季首次破萬人。

唐肇廷坦言，球團問他引退儀式的想法時，一開始滿排斥的，因為覺得自己的成績不到球隊需要幫他辦引退，「我知道球迷也會問球團，是不是要幫我辦，真的很謝謝球團和球迷給我這個機會。」

統一獅今天在賽前為唐肇廷舉行「感謝有你」的活動。（記者李惠洲攝）統一獅今天在賽前為唐肇廷舉行「感謝有你」的活動。（記者李惠洲攝）

開球儀式由唐肇廷的父親打擊、母親投球、唐肇廷接捕。（記者李惠洲攝）開球儀式由唐肇廷的父親打擊、母親投球、唐肇廷接捕。（記者李惠洲攝）

統一獅今天在賽前為唐肇廷舉行「感謝有你」的活動，讓這位在獅隊打拚12年的前主力外野手有機會向球迷道謝。（記者李惠洲攝）統一獅今天在賽前為唐肇廷舉行「感謝有你」的活動，讓這位在獅隊打拚12年的前主力外野手有機會向球迷道謝。（記者李惠洲攝）

統一獅今天在賽前為唐肇廷舉行「感謝有你」的活動，讓這位在獅隊打拚12年的前主力外野手有機會向球迷道謝。（記者李惠洲攝）統一獅今天在賽前為唐肇廷舉行「感謝有你」的活動，讓這位在獅隊打拚12年的前主力外野手有機會向球迷道謝。（記者李惠洲攝）

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