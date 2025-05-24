射擊》教練父親謝志培病逝 奧運銅牌李孟遠：下輩子還願意當您孩子

李孟遠。（資料照，射擊協會提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年巴黎奧運射擊男子定向飛靶銅牌李孟遠的父親兼教練謝志培，本月18日病逝享壽68歲，李孟遠今在個人社群感謝爸爸為他所做的一切，並表達無盡思念：「下輩子我還願意當您的孩子。」

李孟遠透過社群發文：「以前我做什麼你都說不好，但我知道你說什麼都是為了我好。我一直以為你做的我也行，但真的扛在肩上後才知道你背著的是多大的壓力，沒有你真的快不行，但我也該學著當個男人了，像你這座大山一樣。」他並回憶與父親一起開心、失落、風光過的日子相當精彩，「謝謝你教會我的一切、更謝謝你所做的一切。就這樣我們把彼此永遠都留在心中 。您功成身退了一路好走，下輩子我還願意當您的孩子。」

請繼續往下閱讀...

謝志培過去在台北市射擊委員會擔任文書工作，被恩師蔡白生相中踏上射擊訓練道路，李孟遠從小跟隨父親在靶場成長，也接受蔡白生指導成為射擊選手，蔡白生離世後就由謝志培接手訓練，去年父子攜手登上巴黎奧運舞台，並一舉摘下銅牌，不但是台灣代表團首面奧運射擊獎牌，更合力完成蔡白生「培養出奧運奪牌選手」的心願，別具歷史意義。

只不過，謝志培在巴黎奧運後癌症復發，今年農曆年節期間住進加護病房，儘管一度好轉，但前陣子受感冒影響病情加重，日前病逝讓台灣射擊界相當惋惜。我國射擊協會理事長陳士魁表示，謝志培從選手到轉職教練，幾乎一輩子都在靶場度過，與射擊界淵源極深，更是非常優秀的教練，而且待人謙遜，培育出許多台灣射擊好手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法