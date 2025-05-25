西部決賽G3雷霆力拚聽牌、法網首日開打 今日賽事預告與轉播

雷霆隊。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇今天在客場面對大都會，道奇推出明星右投岡索林（Tony Gonsolin），大都會則派出左投皮特森（David Peterson）。

請繼續往下閱讀...

NBA西部決賽G3，握有2勝的雷霆要力拚聽牌。而陷入2敗的灰狼則要力求1勝。敬請鎖定轉播。

中職今天有3場比賽，味全龍在大巨蛋面對台鋼雄鷹，味全派出本土左投王維中，台鋼推出洋投後勁；統一獅在台南球場面對中信兄弟，獅隊派出本土左投林詔恩，兄弟派出洋投羅戈；樂天桃猿在桃園球場面對富邦悍將，桃猿派出洋投波賽樂，悍將則推出洋投魔力藍。

TPBL季後挑戰賽，桃園雲豹今天將與台新戰神上演驟死戰，爭奪最後一張季後賽門票。

法網今天正式開打，世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）將碰上俄羅斯好手拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）。

另外，今天也有桌球世錦賽的男雙、女單、男單、女雙的決賽，敬請鎖定轉播。

MLB

07：10 道奇 VS 大都會 愛爾達體育2台、華視、東森洋片

NBA

08：30 雷霆 VS 灰狼 西部決賽G3 愛爾達體育1台、緯來體育

中職

15：00 台鋼雄鷹 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育1台

16：00 中信兄弟 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育2台

17：00 富邦悍將 VS 樂天桃猿 DAZN 2

BWF 馬來西亞大師賽

12：00 決賽 愛爾達體育3台

TPBL季後挑戰賽

17：00 雲豹 VS 戰神

轉播：緯來精彩、Youtube

法網

18：15 法網 第1日 單打第一輪

轉播：愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、博斯運動

F1

20：30 摩納哥站 正賽

轉播：緯來體育、愛爾達體育3台

桌球世錦賽

17：00 男雙/女單決賽

20：30 男單/女雙決賽

轉播：愛爾達體育4台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法