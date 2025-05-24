日職》火腿先發少見投不滿5局！山崎福也僅丟3局挨8安失2分吞敗

火腿輸球。（圖片取自火腿官方社群媒體X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿明星左投山崎福也今天在客場先發面對樂天金鷲，山崎福也僅投3局被敲8安失掉2分，就被換下場，寫本季最短先發局數。火腿最後以1比2敗給樂天。

山崎福也前一次登板面對千葉羅德，交出9局無失分的完封勝，今天賽前先發6場，拿勝2勝、防禦率僅0.94。

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不過，山崎福也今天開賽狀況欠佳，首局被敲4安、丟1次保送，包含樂天34歲老將淺村榮斗、新人宗山壘的適時安，單局失掉2分。第2局山崎福也先解決2人後，連續被敲2安，他及時解決樂天洋砲法蘭柯（Maikel Franco）解危。

山崎福也第3局先後挨2安，但對手1次盜壘失敗，山崎仍沒有再掉分。山崎福也先發前3局用54球，就被敲多達8安打，失掉2分，因此被換下場。山崎福也賽後的防禦率升至1.31。

火腿打線全場7安，只靠萬波中正的滾地球護送回1分。

火腿前一次有先發投手丟不滿5局，已經是5月10日面對樂天的時候，當天火腿左投加藤貴之先發只投4局失6分。

此外，淺村榮斗今天單場2安，同時也達成生涯2000安里程碑，為日職史上第56人。淺村目前生涯安打數為2001安。

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