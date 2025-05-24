世壯運》澎湖捷報連連 澎湖木球、槌球、法式滾球表現優異

來自澎湖的鄭清發（右）、謝世昌，在世壯賽槌球男子雙人組賽事中勇奪亞軍。（莊國輝提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼前一日澎湖「東光體育法式滾球俱樂部」代表隊，在桃園舉行世壯賽脫穎而出，榮獲3人賽混合組「冠軍」及男雙組「銅牌」；木球項目2人出征，皆獲佳績 ，來自澎湖縣木球協會理事及澎湖艋舺雞排木球隊的呂清文、洪文鴻在木球個人球道賽分別獲得銀牌、銅牌；澎湖的鄭清發、謝世昌，在槌球男子雙人組賽事中勇奪亞軍，都是自費參加。

澎湖「東光體育法式滾球俱樂部」，由吳必東擔任領隊、蕭啟育擔任教練，選手包括劉馨潔、戴求實、吳必東與蕭啟育，組成跨世代、跨文化的堅強陣容，在世壯賽法式滾球發光發熱。

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來自澎湖縣木球協會理事及澎湖艋舺雞排木球隊的呂清文、洪文鴻在眾多好手及國手同場較勁下，木球個人球道賽分別獲得銀牌、銅牌；男子桿數雙人組賽事中勇獲得第4名，洪文鴻在田徑賽鉛球與鐵餅亦獲得第4名佳績。雖然比賽場地泥濘，但選手們仍然克服場地因素、毫不退縮，展現出堅強的鬥志與運動家精神！

另外，澎湖的鄭清發、謝世昌，則在槌球男子雙人組賽事中勇奪亞軍，這不僅是選手的光榮，更是澎湖的驕傲！由馬公市代會副主席莊國輝擔任領隊，今明2天的賽事（比賽共4天、18組12位參賽選手），莊國輝邀請大家一起為他們加油打氣，讓澎湖的精神繼續閃耀在國際舞台！

澎湖縣木球協會理事及澎湖艋舺雞排木球隊的呂清文、洪文鴻，在木球個人球道賽分別獲得銀牌、銅牌。（呂清文提供）

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