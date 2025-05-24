中職》台南球場最多人滿場之夜 兄弟大逆轉狂掃4連勝

中信兄弟岳政華三壘安打2分打點。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟今天在6局上靠飛力獅控球突然失準，加上劉軒荅救火不成，岳政華擊出關鍵的三壘安打率隊猛攻4分大局逆轉，終場以7：4狂掃4連勝，上半季確定對獅子軍勝多敗少。

中信首局逮中獅隊失誤契機，江坤宇滾地球造成游擊手陳聖平的接球失誤，王威晨敲安串聯至一、三壘，許基宏的一壘滾地球讓一壘手林子豪猶豫抓二壘或本壘，最終只能踩一壘抓1名跑者，中信先馳得點。

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中信先發魏碩成前3局無失分，4局下卻在觸身林子豪後遭遇大亂流，陳聖平敲安後，林岱安夯出3分砲，魏碩成84球僅投4局退場，本季初登板無關勝敗。

獅隊林佳緯在5局上追加陽春砲，一度取得3分領先，未料飛力獅在6局上1出局控球失準，連投2次四壞後退場，由劉軒荅接替，黃韋盛敲安攻佔滿壘，岳東華滿壘選四壞攻下1分，代打王政順高飛犧牲打，岳政華更在擊出逆轉的2分打點三壘安打，率隊猛攻4分大局。

7局上，中信追加攻勢，王威晨四壞上壘，宋晟睿、黃韋盛和岳東華都敲安，單局再攻下2分。黃韋盛連續5打數敲安刷新生涯最高紀錄，單場5支4，打擊率3成33。

獅隊今天舉辦唐肇廷引退活動，吸引台南球場本季首度滿場的1萬人進場，可惜遭到中信無情逆轉，獅隊上半季對中信戰績2勝7敗，上半季確定敗多勝少。

中信兄弟黃韋盛。（記者李惠洲攝）

中信兄弟岳東華。（記者李惠洲攝）

台南球場今天湧進1萬名觀眾。（記者李惠洲攝）

統一獅總教練林岳平親自走上投手丘。（記者李惠洲攝）

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