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中職》魏碩成初登板「很難評論」 平野惠一臉色沉重

2025/05/24 20:05

中信兄弟先發投手魏碩成。（記者李惠洲攝）中信兄弟先發投手魏碩成。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟今天在首局就先馳得點，先發左投魏碩成未能守住領先，4局下被林岱安敲3分砲，僅投4局就退場，中信總教練平野惠一談到魏碩成的表現時臉色有些沉重，直言很難評論。

中信先發投手魏碩成前3局無失分，4局下卻在觸身林子豪後遭遇大亂流，陳聖平敲安後，林岱安夯出3分砲，魏碩成84球僅投4局退場，本季初登板無關勝敗。

平野惠一直言，那3分是在1出局後失掉，先是在滿球數觸身，然後又被後段棒次擊出全壘打，「很難評論，去年滿期待他的，也給很多機會，今年希望他拿出成果。」

即便是因為1顆失投球挨轟而掉3分，平野惠一不認為可以如此樂觀看待，「先發投手要去跟對方先發競爭，這場對方（飛力獅）的失投球比較少。如果對方只掉1分，那你就要0失分，對方只掉2分，那你就只能掉1分，這才是好投手有的想法，如果沒有，那你很難贏過對手。」

平野惠一直言，魏碩成必須要成為一個能拿勝投的投手，「今天靠野手拿回分數逆轉，對他是很好的經驗，希望他可以去回顧這場比賽的內容，如果還有機會，可能去運用在下一場比賽。」

中信兄弟先發投手魏碩成。（記者李惠洲攝）中信兄弟先發投手魏碩成。（記者李惠洲攝）

中信兄弟先發投手魏碩成。（記者李惠洲攝）中信兄弟先發投手魏碩成。（記者李惠洲攝）

中信兄弟先發投手魏碩成。（記者李惠洲攝）中信兄弟先發投手魏碩成。（記者李惠洲攝）

中信兄弟總教練平野惠一。（記者李惠洲攝）中信兄弟總教練平野惠一。（記者李惠洲攝）

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