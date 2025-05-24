中職》王維中「嚴重失速」 葉總指出兩個可能性

王維中。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕本季味全龍左投王維中嚴重失速，2023年球季他的直球均速還有143.6公里，今年只剩138.1公里，短短兩年間少了足足5.5公里。

對於王維中搭上「失速列車」，龍隊總教練葉君璋指出，確實王維中跟過去好的感覺不太一樣，這有很多可能，可能是受傷過後影響到他「好的記憶」，再來就是身體老化也會，有些人年紀愈大，重量訓練做得更多，就是為了防止老化，這兩點都是可能的因素，只是王維中不算多老，或許訓練方式要再評估。

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33歲的王維中本季先發3場戰績1勝1敗，防禦率4.11，明天他將回到一軍.對台鋼雄鷹先發，王維中在中職生涯先發54場只進帳11勝，另有22敗，防禦率3.50、被打擊率2成51、每局被上壘率1.30。

話說如此，葉總認為，王維中應該可以調整回來，只是，有時候可能因為身體或頭腦會排斥，所以會感到恐懼和害怕，讓王維中覺得要做改變是挑戰，這要靠自己的意志力去改變。

今年王維中多次一、二軍升降，葉總解釋，這樣的調度真正用意是希望王維中在一軍先發投球都能是好的樣子，是他真正準備好了才上來投球，而不是讓他投一場比賽，否則這樣就沒有意義，這樣對球隊來講幫助才大。

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