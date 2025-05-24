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世壯運》「台灣飛人」陳信安重出江湖進帳2分 角色改變跟上世界籃球趨勢

2025/05/24 17:18

陳信安參加世壯運籃球項目。（記者盧養宣攝）陳信安參加世壯運籃球項目。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕「台灣飛人」陳信安今在2025雙北世界壯年運動會重出江湖，所屬球隊以81：70擊敗蒙古隊。

44歲的陳信安2013年宣布退役，現為PLG桃園領航猿副領隊暨發言人，去年進行膝蓋手術，此次為了與昔日戰友、後輩重聚，加入世壯運「Bullymotherbbq」隊，由富邦勇士總教練許晉哲領軍，陣容還有退役球星簡嘉宏、王信凱、岳瀛立、左從凱、王志群等人，另外藝人王陽明與紀言愷也在名單上。

台灣隊今先發5人為陳信安、林冠綸、王信凱、岳瀛立、簡嘉宏，陳信安此役化身後場指揮官，第一節就傳出3次助攻，不過台灣打完首節以12：18落後蒙古，次節台灣隊多點開花，包括一波10：0攻勢，帶著36：34領先進入下半場，陳信安在次節站上罰球線2罰俱中，前兩節拿下2分。

台灣隊易籃後持續擴大領先，王信凱外圍開火、王志群上籃得手，助隊帶著54：45優勢進入決勝節，末節岳瀛立、林冠綸持續在外線放冷箭，幫助球隊將分差擴大至雙位數，終場以11分差拿下勝利。

總教練許晉哲透露，陳信安賽前告訴他要「打1（場）休2（場）」，陳信安則笑說，本來今天第一戰是想先調整狀態，「沒想到今天賽事還滿激烈的，所以比預期上場的時間多了一些，中間一度很想休息。」

陳信安此役多以助攻為主，僅靠罰球拿2分，在第三節幾乎打好打滿，他表示，由於當時戰況拉鋸，「因為我們的人員配置，我跟（簡）嘉宏只能有一個人休，那我就說那他先休息。」

陳信安今扮演球隊進攻發動機，他指出，自己現在的位置是4號兼1號，「防守是4號，進攻變1號，這是世界的籃球趨勢，因為我們打的是世壯運。」

陳信安此役有不少妙傳助攻，對於角色變化，他說，「隨著年紀，隨著能力，打球的方式一定要改變，小岳（岳瀛立）、嘉宏的狀態都比我好，外線有（林）冠綸、小左（左從凱），打控球還滿多點可以助攻的，身材條件也比較吃香。」

陳信安參加世壯運籃球項目。（記者盧養宣攝）陳信安參加世壯運籃球項目。（記者盧養宣攝）

陳信安參加世壯運籃球項目。（記者盧養宣攝）陳信安參加世壯運籃球項目。（記者盧養宣攝）

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