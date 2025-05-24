中職》蛻變成攻擊型捕手？ 張閔勛的想法其實很簡單

樂天桃猿張閔勛。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕今天賽前，樂天桃猿捕手張閔勛累積打擊率3成37，陣中主力球員中僅次於林立和陳晨威，也讓他在先發打序中被教練越排越前面，昨、今都擔任先發第5棒。

去年的張閔勛生涯全壘打開張，交出2轟、打擊率2成19，今年繼續擔任主戰捕手，打擊成績又更亮眼，但被問及是否朝「攻擊型捕手」邁進，他笑說：「沒有啦，哪有那麼好打？」

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張閔勛說，其實自己每年在攻擊端的想法沒有太多改變，他解釋：「今年也是一樣，想把球打強、打確實。長打當然是每個選手都想追求的，但也要考量自己的揮棒軌跡跟機制，追求的是把球打強，讓擊球的紮實度出來。」

張閔勛2016年選秀會首輪入隊，歷經多年征戰，他坦言，各隊投手強度已非昔日可比擬，他說：「特別是洋投，每一隊水準都越來越高，比我9年前剛進來的時候強很多。投手在進步、刺激打者更加進步，對整個聯盟來說也是好事。」

張閔勛說，今年春訓期間，他也更要求自己揮棒更加乾淨、簡單化，不要有多餘的動作，也不要只想「揮大支」。張閔勛說：「每年都想讓自己更好，不管今天打好或打不好，都要把基本做好，每天努力、每天珍惜，就是當球員應該要有的基本。」

樂天桃猿張閔勛。（記者陳志曲攝）

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