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中職》接受打不出牆的結果 吉力吉撈的「吉力牌」幽默還在

2025/05/24 17:53

吉力吉撈（右）賽前和捕手教練劉家豪交換意見。（記者倪婉君攝）吉力吉撈（右）賽前和捕手教練劉家豪交換意見。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕曾是兩屆全壘打王，味全龍吉力吉撈．鞏冠在上半季打了5分之3的賽事卻僅出現兩轟，他賽前也坦言納悶：「我打到滿札實，就是沒有過牆，但怎麼辦呢？就是去接受它。」吉力吉撈表示前陣子真的有點忘記享受比賽的感覺，但他現在就是轉念讓自己的心態變強大，還稱鬍子長出來是一直忘了買刮鬍刀，開玩笑說：「看吉力牌刮鬍刀要不要找我代言！」

31歲的吉力吉撈曾在2022、2023年連霸全壘打王，去年雖由台鋼雄鷹洋砲魔鷹以30轟稱王，但他單季仍有23轟水準。只是若未算今天比賽，龍隊上半季60場比賽都打完36場，吉力吉撈的2轟不但落後魔鷹9轟，他至今長打率0.379也明顯比去年0.477下滑。

「我是覺得，前陣子可能在乎的點比較多，變得出手沒有那麼乾淨」，吉力吉撈坦言太過注意好球帶，或是愈不想去打到壞球，反而讓自己打得有些綁手綁腳，「葉總也說是我對自己太嚴格，總會想要把事情做到最好。」

吉力吉撈表示也收到很多人的鼓勵，像之前待過龍隊的張立帆就告訴他「你不用去證明什麼，就享受在比賽的那種快樂。」其實打球就是享受簡單的快樂，吉力吉撈對於在前幾年打得順順的時候，也坦言會想什麼時候會出現不順的時候，現在轉念一想，「我還算滿享受現在的。至少我覺得，你可以在這個時候學習，在不好的時候再慢慢爬起來，我也不可能一直想著贏，都沒有把事情做好，現在也是一個過程，就撐過去吧。」

對於蹲捕這件事，吉力吉撈也持續做好準備，賽前就看他和捕手教練劉家豪在進行訓練，「腳步的節奏，應該說是傳球的節奏，之前可能會比較不會去運用，家豪教練在這一塊比較了解，今天算是做得比較順的一天。」儘管目前擔任指定打擊的機會比較多，吉力吉撈仍要把自己的身體準備好，「畢竟我還是需要守備，上去必須認真做好。」

儘管打、守都有關卡要過，吉力吉撈的笑容仍在，賽前對於球迷的簽名需求也欣然接受，被問到最近留鬍子是有什麼用意時，他更笑說：「我一直忘記買刮鬍刀，看吉力牌要不要找我代言！」

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