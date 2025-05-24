MLB》道奇釋出兩名資深老將 讓貝茲嘆：不知道現在誰要來做這些事...

貝茲。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇近日釋出35歲資深捕手巴恩斯（Austin Barnes）、34歲資深工具人泰勒（Chris Taylor），讓道奇球星貝茲（Mookie Betts）坦言，巴恩斯能激勵大家，而泰勒則是會以身作則。

貝茲近日接受《橙縣紀事報》訪問坦言，「（巴恩斯）總是那位愛開玩笑的人，說笑話、激勵大家，帶動氣氛。你需要一位大家都會仰望的人。當大家都在坐著時，巴恩斯就是那位讓每個人參與、讓大家交談的人。」

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「CT（指泰勒）則是比較安靜，比較是獨來獨往，這點可能會有些不同。但CT一直是努力工作的榜樣，他總是在打擊練習時示範給年輕選手看，要怎麼準備、如何迎接比賽。我不知道現在誰要來做這些事，但CT豎立很好的榜樣。我們現在要想辦法找出我們的定位。」

道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）曾表示，把巴恩斯給指定讓渡（DFA）、並釋出泰勒，這在情感上很艱難，但從商業角度上來看是合理的。

泰勒是在2021年季後與道奇簽4年6000萬美元的延長合約，但這位34歲工具人近年表現下滑，本季出賽28場，有2分打點，打擊率2成的成績；巴恩斯是名投克蕭（Clayton Kershaw）的「御用鐵捕」，本季出賽13場，貢獻2分打點，打擊率2成14。此外，泰勒和巴恩斯都隨道奇奪得兩座世界大賽冠軍。

資深捕手巴恩斯。（資料照，路透）

資深工具人泰勒。（資料照，路透）

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