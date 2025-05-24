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中職》「提前破哏」女友百安驚喜 張肇元今再率先突破若熙

2025/05/24 19:00

在520那天，台鋼雄鷹捕手張肇元達成百安里程碑，女友還自製百安加油板。（台鋼雄鷹提供）在520那天，台鋼雄鷹捕手張肇元達成百安里程碑，女友還自製百安加油板。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕在520那天，台鋼雄鷹捕手張肇元不但達成生涯百安里程碑，還和高舉自製加油板的女友合照放閃，不過他今天賽前自曝其實在女友秀出百安圖板前已「提前破哏」，而今天他在大巨蛋面前4局飆5K的「龍之子」徐若熙，也在5局上率先突破敲出第1安。

台鋼昨起北上大巨蛋和味全龍展開3連戰，昨和今天都由張肇元擔任先發捕手，只是他昨在蹲捕完2局後就提前因左手不適退場。張肇元表示，昨天先發投手吉田一將的變化球有些投不進好球帶，自己接球的左手又有些折到，所以就提前退場，今天在消腫後仍可上場。

張肇元的女友從他上週接近百安時，就時常進場看球，不管是18日在澄清湖球場或20日在嘉義球場，她都愛相隨。在18日那天，她就將百安加油板偷偷放在後車廂，心想若達成就要給男友一個驚喜，只不過張肇元卻因為要將自己的滑板車放進行李廂時，打開後就看見問說：「這是什麼板子？」結果女友的驚喜就被他「提前破哏」，不過在520達成里程碑的那天，小兩口仍開心和百安圖板合影。

徐若熙今天進行本季第5場先發，僅用83球就投完生涯單場最多的7局，不但飆出6次三振，且僅被敲出2支安打，而在5局上1出局後，就是被5棒張肇元率先敲安。

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