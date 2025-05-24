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中職》霖霖風波後現身大巨蛋 與林襄、權喜原同台應援展現笑容

2025/05/24 19:27

霖霖（中）風波後重返舞台，與林襄（左）、權喜原（左）一起應援。（記者陳逸寬攝）霖霖（中）風波後重返舞台，與林襄（左）、權喜原（左）一起應援。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳逸寬／台北報導〕味全龍本週於臺北大巨蛋主場迎戰台鋼雄鷹，啦啦隊成員李芷霖（霖霖）在比賽中驚喜現身三壘側應援舞台，與林襄、權喜原一同熱情應援，展現高昂士氣，神情輕鬆，彷彿正式走出風波陰霾。

霖霖先前因捲入與人夫的不倫戀傳聞及私密照外流風波，暫停所有公開活動。這次重返舞台雖低調現身，但已露出久違笑容，獲現場粉絲熱烈歡呼與支持。

所屬經紀公司表示，相關案件已進入法律程序，霖霖目前僅在比賽期間參與應援活動，暫不對外發言。粉絲也紛紛留言鼓勵，希望她早日走出低潮、重拾笑容。

霖霖在舞台上賣力應援（記者陳逸寬攝）霖霖在舞台上賣力應援（記者陳逸寬攝）

霖霖回歸應援舞台告別小三風波（記者陳逸寬攝）霖霖回歸應援舞台告別小三風波（記者陳逸寬攝）

霖霖（中）重拾笑容，與林襄（左）、權喜原（左）一起登上大巨蛋應援。（記者陳逸寬攝）霖霖（中）重拾笑容，與林襄（左）、權喜原（左）一起登上大巨蛋應援。（記者陳逸寬攝）

霖霖（右）與林襄（左）不小心「噴裝」，露出驚訝表情，（記者陳逸寬攝）霖霖（右）與林襄（左）不小心「噴裝」，露出驚訝表情，（記者陳逸寬攝）

霖霖（左）昨（23日）未參加賽前合影，但賽後悄悄出席，十分低調。（記者陳逸寬攝）霖霖（左）昨（23日）未參加賽前合影，但賽後悄悄出席，十分低調。（記者陳逸寬攝）

味全龍啦啦隊Dragon Beauties昨（23日）賽前拍攝婚紗應援服合影，霖霖並未現身。（記者陳逸寬攝）味全龍啦啦隊Dragon Beauties昨（23日）賽前拍攝婚紗應援服合影，霖霖並未現身。（記者陳逸寬攝）

 

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