中職》吉力吉撈開轟重現「彈回來」爭議 葉總賽後老實說：他怎麼不跑快一點！

吉力吉撈．鞏冠。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍重砲吉力吉撈．鞏冠今7局下在大巨蛋中外野高飛球後，重現去年8月11日在新莊球場「彈回來」爭議，但經過電視輔助判決後，從安打球改判為全壘打球，而賽後龍隊總教練葉君璋被問及此事時則坦言，「看到球彈回來，我只覺得，他怎麼不跑快一點！」

吉力吉撈本季開賽至今長打率較以往下滑，賽前全壘打產量也僅2發，但他在今龍隊對台鋼雄鷹之戰，也於7局下貢獻長打火力，將原本5：0領先，因他的兩分砲，擴大成7：0。

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只是原本這發兩分砲只被判定為安打，因為一開始裁判認定是全壘打牆正上方黃色護墊（黃線）後彈回場內，而當時吉力吉撈連二壘都還沒跑到，若安打球回傳後，他將被觸殺在二壘。只見吉力吉撈拚命向休息室比出手勢，而葉總也向裁判申請電視輔助判決，最終認定是球有擊中黃線上方欄干再彈回來的全壘打，結果也讓全場龍迷歡呼。

葉總賽後坦言，一開始覺得他怎麼不跑快一點，後來認為有機會成為全壘打，就去跟裁判反應看到那個全壘打，「這個有機會全壘打，反正就算沒有，看了之後頂多就是沒有全壘打，但如果有全壘打，卻因為沒有做這件事（指申請重播輔助判決）的話，我就覺得滿可惜。」

只是葉總也強調，仍會教育球員以後球打出去仍要盡力跑，「球迷應該也是希望看到打者盡全力跑嘛，這是職業球員應該有的基本態度」。吉力吉撈轟出本季第3轟後，賽後則因進行治療，並未接受媒體採訪。

吉力吉撈去年8月11日在新莊球場對富邦悍將，也在擊出中外野方向安打後，經重播輔助判決改判為滿貫砲，當時引來富邦總教練陳金鋒極大不滿，而隔天凌晨聯盟緊急發出公告，除了承認改判後的判決錯誤，還嚴懲當班主管和技術委員。

吉力吉撈．鞏冠。（記者林正堃攝）

味全龍總教練葉君璋。（記者林正堃攝）

吉力吉撈．鞏冠擊出全壘打。（記者林正堃攝）

吉力吉撈（右）。（記者倪婉君攝）

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