晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》吉力吉撈開轟重現「彈回來」爭議 葉總賽後老實說：他怎麼不跑快一點！

2025/05/24 20:19

吉力吉撈．鞏冠。（記者林正堃攝）吉力吉撈．鞏冠。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍重砲吉力吉撈．鞏冠今7局下在大巨蛋中外野高飛球後，重現去年8月11日在新莊球場「彈回來」爭議，但經過電視輔助判決後，從安打球改判為全壘打球，而賽後龍隊總教練葉君璋被問及此事時則坦言，「看到球彈回來，我只覺得，他怎麼不跑快一點！」

吉力吉撈本季開賽至今長打率較以往下滑，賽前全壘打產量也僅2發，但他在今龍隊對台鋼雄鷹之戰，也於7局下貢獻長打火力，將原本5：0領先，因他的兩分砲，擴大成7：0。

只是原本這發兩分砲只被判定為安打，因為一開始裁判認定是全壘打牆正上方黃色護墊（黃線）後彈回場內，而當時吉力吉撈連二壘都還沒跑到，若安打球回傳後，他將被觸殺在二壘。只見吉力吉撈拚命向休息室比出手勢，而葉總也向裁判申請電視輔助判決，最終認定是球有擊中黃線上方欄干再彈回來的全壘打，結果也讓全場龍迷歡呼。

葉總賽後坦言，一開始覺得他怎麼不跑快一點，後來認為有機會成為全壘打，就去跟裁判反應看到那個全壘打，「這個有機會全壘打，反正就算沒有，看了之後頂多就是沒有全壘打，但如果有全壘打，卻因為沒有做這件事（指申請重播輔助判決）的話，我就覺得滿可惜。」

只是葉總也強調，仍會教育球員以後球打出去仍要盡力跑，「球迷應該也是希望看到打者盡全力跑嘛，這是職業球員應該有的基本態度」。吉力吉撈轟出本季第3轟後，賽後則因進行治療，並未接受媒體採訪。

吉力吉撈去年8月11日在新莊球場對富邦悍將，也在擊出中外野方向安打後，經重播輔助判決改判為滿貫砲，當時引來富邦總教練陳金鋒極大不滿，而隔天凌晨聯盟緊急發出公告，除了承認改判後的判決錯誤，還嚴懲當班主管和技術委員。

吉力吉撈．鞏冠。（記者林正堃攝）吉力吉撈．鞏冠。（記者林正堃攝）

味全龍總教練葉君璋。（記者林正堃攝）味全龍總教練葉君璋。（記者林正堃攝）

吉力吉撈．鞏冠擊出全壘打。（記者林正堃攝）吉力吉撈．鞏冠擊出全壘打。（記者林正堃攝）

吉力吉撈（右）。（記者倪婉君攝）吉力吉撈（右）。（記者倪婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中