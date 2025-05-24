中職》兄弟新三壘手竄起 「感謝平野一直盯著我」

中信兄弟黃韋盛。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟黃韋盛跨場連續5打數敲安刷新生涯最高紀錄，本季打擊率從最低的0.087，一度攀升到3成33，關鍵在從選球做起。

黃韋盛去年因傷缺席一整個球季，今年開季一軍出發，卻在4月份打出打擊率0.067的單月表現。他說，開季給自己壓力太大，畢竟隔了一年才出賽，想要證明自己，導致節奏亂掉，沒有把握好教練給的機會。

請繼續往下閱讀...

先前有一場比賽，黃韋盛的帳面成績正常，有上壘，但卻在比賽中被換下場，主因是那次的上壘是對方自亂陣腳，教練希望黃韋盛不要等到對方不穩才上壘，而是要靠自己的能力。

黃韋盛說，他選球從最基本的做起，把壞球選掉，好球才揮棒，「把投手情蒐做好，自己設定好的球再揮棒，不像之前每一顆球都想要揮。」

中信總教練平野惠一相信黃韋盛的活躍能促進內野競爭，「所以我才會對他嚴格。」黃韋盛也說，記得在2022年時，平野常常抓他去特打，而在比賽中揮到不好的球，賽後也會被抓去特打，「平野一直盯著我，沒有讓我往不好的方向走，我很謝謝他。」

黃韋盛近期打擊不僅越來越火燙，鎮守三壘11場無失誤，攻守俱佳。

中信兄弟黃韋盛。（記者李惠洲攝）

中信兄弟黃韋盛。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法