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中職》沒讓徐若熙挑戰完封 葉君璋有關鍵考量

2025/05/24 21:14

味全龍先發投手徐若熙（左）、捕手蔣少宏（右）。（記者林正堃攝）味全龍先發投手徐若熙（左）、捕手蔣少宏（右）。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「龍之子」徐若熙今天先發主宰戰局，被敲出2支零星安打，飆出8次三振，沒有出現任何四死球、無失分，拿下本季首勝和單場MVP，林子昱後援1局無失分順利守成，味全龍在第7局狂攻7分，最終就以7：0擊敗台鋼雄鷹。

前役徐若熙對樂天桃猿先發6.2局，生涯首度投滿100球，當時賽後葉總宣告，「龍之子」用球數正式解禁，只是今天葉總並沒有讓92球投完8局的徐若熙續投第9局。

今天賽後葉總解釋，的確有閃過讓徐若熙挑戰完投的念頭，最終決定按照原定計畫執行比較好一點，今天賽前設定90球，最多不能超過95球，盡量不要讓他超過100球，每一局狀況都會拿捏。

葉總稱讚，這場應該是本季徐若熙投得最好的一場比賽，也是生涯最好的前幾名比賽，曲球和變速球原本沒那麼理想，今天投得很棒。

對於沒能挑戰完投、完封，徐若熙說，沒有想那麼多，今天運氣比較好，每場比賽狀況都不一樣，前一陣子曲球丟不進去，好像「裝飾品」，最近一直跟葉總傳接球慢慢調整，狀況愈來愈好。

此役徐若熙直球均速不到150公里，和往日相較下滑近3公里，他說，在直球速度狀況沒那麼好的情況下，要想辦法把角度和位置丟出來，今天就做得不錯，不會讓打者看起來很好打。

味全龍先發投手徐若熙（左）。（記者林正堃攝）味全龍先發投手徐若熙（左）。（記者林正堃攝）

味全龍先發投手徐若熙。（記者林正堃攝）味全龍先發投手徐若熙。（記者林正堃攝）

味全龍先發投手徐若熙。（記者林正堃攝）味全龍先發投手徐若熙。（記者林正堃攝）

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