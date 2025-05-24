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中職》遲來的裁定！悍將滿壘沒得分後1分敗 本季對猿隊仍0勝

2025/05/24 21:22

球賽打完5局就因雨暫停，隨後因雨勢過大遭裁定。（記者陳志曲攝）球賽打完5局就因雨暫停，隨後因雨勢過大遭裁定。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕本季對戰樂天桃猿6戰皆敗的富邦悍將，今系列戰第2場再作客，雙方前5局唯一得分紀錄是3局下樂天桃猿策動雙盜壘成功，陳晨威攻下猿隊唯一分數。無奈天公不作美，富邦在5局錯失滿壘得分契機後，球賽打完5局就因雨暫停，隨後因雨勢過大遭裁定，樂天1:0贏球，富邦對樂天苦吞開季對戰的7連敗。

李東洺本季首度先發出戰樂天桃猿，前2局封鎖對方，3局下1出局後遭陳晨威和成晉連續安打，接著三振林智平造成2出局。

不過，在面對林泓育時，樂天桃猿啟動雙盜壘戰術，且一壘上的成晉先起跑、三壘上陳晨威才視狀況啟動，在富邦捕手豊暐選擇傳球、二壘手楊泯貽將球攔下卻兩邊都沒能拿下出局數的狀況下，樂天桃猿先馳得點。該半局，帳面上李東洺接著三振林泓育，樂天在得點圈之下並無安打，但靠著雙盜壘戰術成功而先馳得點。

5局上，前4局製造2次雙殺的魔神樂遇到危機，1出局後被豊暐敲安、周佳樂觸擊造成樂天內野失誤，林澤彬擊出的滾地球，樂天二壘手林子偉和游擊手余德龍先後試圖攔阻，卻形成內野安打，造成滿壘。魔神樂因處理釘鞋上泥土而喊暫停，暫停過後，董子恩打出雙殺打，該半局攻勢瞬間瓦解。

5局打完時為19:25，雨勢漸大，聯盟宣告比賽暫停，這一延卻接連兩度延後，先是從21:00到21:40，合計共延超過2小時。據了解，樂天和富邦雙方都是被聯盟告知，而就在兩隊選手、教練枯等2個多小時後，聯盟終於願意宣告此役裁定。

主審向富邦悍將總教練陳金鋒說明裁定比賽。（記者陳志曲攝）主審向富邦悍將總教練陳金鋒說明裁定比賽。（記者陳志曲攝）

球賽打完5局就因雨暫停，隨後因雨勢過大遭裁定。（記者陳志曲攝）球賽打完5局就因雨暫停，隨後因雨勢過大遭裁定。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手魔神樂。（記者陳志曲攝）樂天桃猿先發投手魔神樂。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手李東洺。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手李東洺。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿發動雙盜壘，陳晨威回本壘得分。（記者陳志曲攝）樂天桃猿發動雙盜壘，陳晨威回本壘得分。（記者陳志曲攝）

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