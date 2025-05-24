法網》謝淑薇搭O妹女雙第3種子出擊 紅土大滿貫首戰捷克雙娃

謝淑薇（左起）與奧絲塔朋科。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年法國網球公開賽週日點燃戰火，女雙64席籤表出爐，謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）榮膺第3種子，首戰捷克雙娃包茲可娃（Marie Bouzkova）／萬卓索娃（Marketa Vondrousova），預約32強門票。

本屆法網3名台將女雙各自出擊，全都拿到種子。「台灣一姊」謝淑薇與2017年巴黎羅蘭加洛斯女單封后的「O妹」奧絲塔朋科再度組軍，默契漸入佳境的兩人，準備延續年初澳洲公開賽打下亞軍的氣勢，再接再厲挑戰紅土大滿貫金盃；同處上半籤表的第10種子吳芳嫺／中國蔣欣玗，對決哥倫比亞歐索莉奧（Camila Osorio）／美國柏克絲（Alycia Parks）。第9種子詹皓晴／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）則在下半籤表迎戰美國凱絲勒（McCartney Kessler）／荷蘭拉曼絲（Suzan Lamens）。



至於台英混血女將葛藍喬安娜已從女單會外賽3連勝、1盤未失，職業生涯首度躋身大滿貫會內舞台，單打首戰WTA排行64的美國23歲同梯沃莉內茲（Katie Volynets），爭取爆冷開胡。

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