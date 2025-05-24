桌球世錦賽》日本黑馬混雙惜敗摘銀 大嘆覺得有機會贏中國強敵

日本混雙組合吉村真晴/大藤沙月摘銀。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年杜哈世界桌球錦標賽混雙決賽，日本「大吉組合」吉村真晴/大藤沙月今天以總局數1比3敗給大會第二種子的中國「莎頭組合」王楚欽/孫穎莎的組合，最終獲得銀牌。王楚欽/孫穎莎達成世錦賽混雙3連霸。吉村真晴坦言，自己失誤太多，給搭檔大藤沙月添麻煩。

現年31歲的吉村真晴曾與日本名將石川佳純搭配混雙組合，並在2015年、2017年、2019年都闖進世錦賽決賽，並於2017年奪冠。這是吉村真晴相隔6年再度挺進世錦賽混雙決賽。

請繼續往下閱讀...

吉村真晴與21歲搭檔大藤沙月在混雙決賽，強碰中國強敵王楚欽/孫穎莎的組合。吉村真晴/大藤沙月最後以7比11、8比11、11比7、8比11輸球。但這也是吉村真晴相隔6年之後，再度於世錦賽混雙摘銀。

中國「莎頭組合」王楚欽/孫穎莎達成世錦賽3連霸。（歐新社）

日媒《Sponichi Annex》報導，吉村真晴賽後表示，「我真心覺得這是一場能贏的比賽...但失誤太多，給大藤桑添麻煩。因為是覺得有機會贏的比賽，所以這場比賽真的很懊悔。」

這對「大吉組合」是去年10月才組成的混雙搭檔，兩人相隔10歲，目前排世界混雙第21名。吉村真晴/大藤沙月如今在本屆世錦賽上演驚奇，包含在8強爆冷擊敗混雙世界排名第一的中國組合林詩棟/蒯曼，雖然在決賽敗給王楚欽/孫穎莎，「大吉組合」仍拿到混雙銀牌。

吉村真晴向大藤沙月表達感謝，「真的只有感謝，我們從一月最艱難的時期，一路奮戰到現在，能一起站上決賽的舞台，讓我感到驕傲。」；大藤沙月也說，「能與這樣一位在混雙領域有實績的選手搭檔，並在這樣的大舞台奮戰，真的是一份寶貴的財富。」

此外，日本女將伊藤美誠以0比4不敵中國球后孫穎莎，無緣決賽。伊藤美誠最後收下銅牌，這也是她生涯首面世錦賽單打獎牌。

日本混雙組合吉村真晴/大藤沙月摘銀。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法