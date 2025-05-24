中職》原本苦等2小時還得續戰 古久保呼籲選手安全優先

桃園賽事因雨勢過大，裁定由樂天桃猿一分拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕在賽前雨勢就忽大忽小的狀況下，樂天桃猿和富邦悍將之戰，不僅延後45分鐘開打，還在5局成賽後，一度又因雨暫停，最終1:0樂天裁定勝。

賽前，雙方選手和教練就對能否開打不樂觀，聯盟在告知雙方之後，仍在17:45開打。5局成賽時，聯盟考量分差，一度等待，但雨勢仍時大時小，最終只得裁定。

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賽後，樂天桃猿總教練古久保健二說：「其實最重要的第一要點，應該是選手安全，等待時間太長，選手身體會冷掉、專注力也會下降。觀眾也很辛苦，特別今天還有點變冷。雖然若我們是落後方，也會想繼續進行比賽，但希望聯盟跟裁判能優先討論到選手安全的部分。」

樂天桃猿應援團推進隊長籃籃揮手向球迷致意。（記者陳志曲攝）

桃園賽事因雨裁定，由樂天桃猿拿下勝利，總教練古久保健二帶著三位球員馬傑森、陳佳樂、曾冠傑與球迷擊掌揮別。（記者陳志曲攝）

桃園賽事因雨裁定，由樂天桃猿拿下勝利，總教練古久保健二帶著三位球員馬傑森、陳佳樂、曾冠傑與球迷擊掌揮別。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿應援團推進隊長籃籃揮手向球迷致意。（記者陳志曲攝）

桃園賽事因雨勢過大，裁定由樂天桃猿一分拿下勝利。（記者陳志曲攝）

主審向富邦悍將總教練陳金鋒（右）說明裁定原因。（記者陳志曲攝）

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