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全大運》南大表現亮眼 田徑元老校友郭祝府頒獎金鼓勵

2025/05/24 22:42

南大田徑隊全大運勇奪3金，校友郭祝府（右3）頒發獎金力挺後進。（台南大學提供）南大田徑隊全大運勇奪3金，校友郭祝府（右3）頒發獎金力挺後進。（台南大學提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年全國大專校院運動會（簡稱全大運），國立台南大學田徑隊表現出色，共奪得3面金牌，成績亮眼。曾是南大100公尺紀錄保持人的郭祝府校友，頒發獎金鼓勵後進，勇於挑戰自我，逐夢前進！

這次全大運，南大體育學系碩士班陳玟溥於公開男生組100公尺及200公尺項目雙雙奪金，展現優異短跑實力；團體賽方面，由體育學系碩士班陳玟溥、賴柏翔，體育學系學士班黃哲逸、袁銘威組成的接力隊，在公開男生組4X100公尺接力賽中同心協力，勇奪冠軍，為校爭光。

為表彰學弟妹們的優異表現，曾就讀台南師範學校（現為國立台南大學）體育師資科第47屆的郭祝府校友，頒發獎勵金。個人項目冠軍頒發2萬元，團體項目冠軍每人1萬元，共頒發8萬元獎勵金。

郭祝府表示，這筆獎金是對田徑隊努力成果的肯定，看到學弟們在賽場上的出色表現，倍感欣喜。

郭祝府早年亦是校內田徑名將，學生時期曾在100公尺、400公尺及跳遠項目創下紀錄，且持續保持逾40年才被後輩打破，顯見其當年實力；他後來貢獻教職，並且全心推動體育發展，於1978年獲教育部頒發師鐸獎。

多年來，他持續關心母校田徑隊發展，每逢全國賽事前夕皆設宴慰勞選手，並於賽後提供獎勵金，希望激勵學弟妹勇於追求卓越、突破自我。4位獲獎同學也特別準備感謝卡，向郭學長表達誠摯謝意。

南大校長陳惠萍表示，郭校友的長年關懷與無私奉獻，令人深感敬佩，同時亦見證校友傳承、師長支持與學生成長的正向力量。

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