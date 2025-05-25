世桌賽》扳倒世界第一法國兄弟 林昀儒/高承睿今晚爭冠

林昀儒（左）、高承睿在男雙4強賽擊敗法國勒布朗兄弟檔，首度挺進決賽。（取自國際桌總微博）

李秋明／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「武林高手組合」林昀儒/高承睿，今天凌晨在2025年杜哈世界桌球錦標賽男雙4強賽，以3:1力退世界排名第一的法國「眼鏡兄弟」A.勒布朗/F.勒布朗，也是繼2013年的莊智淵/陳建安之後，史上第二對闖進世錦賽男雙決賽的台灣組合，今天傍晚5點將和日本組合戶上隼輔/篠塚大登爭冠。

世界排名11的林昀儒/高承睿，前兩輪連續扳倒兩組中國組合梁靖崑/黃友政及林詩棟/林高遠後，奪冠行情看漲，4強賽面對去年奪下WTT年終賽男雙冠軍的勒布朗兄弟，首局在開局4:1領先下，雖一度被追到8平，但關鍵時刻，高承睿扮演殺手，連續正、反手搶攻得手連拿3分，11:8先聲奪人。

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次局，林高配在開局1:4落後下打出一波7:1的反擊，8:5反超，勒布朗兄弟隨後連追2分，台灣組合也果斷喊出暫停，重回比賽後，輪到林昀儒表演，連續正手強攻、反手反拉得手，林高配連得3分，11:7再下一城。

第3局戰況高潮迭起，林高配在開局1:5、4:9落後下展開反撲，一口氣連拿5分追到9平，但決勝關頭，林昀儒正手拉球出界，隨後林、高兩人在跑位時卡住，露出正手位大空檔，被眼鏡弟正手打穿，9:11讓出。

關鍵第4局，林高配在開局5:3領先下遭遇亂流，被法國兄弟打出一波6:1的強攻，陷入6:9落後，但隨後兩人展現韌性，連續搶攻得手連拿4分，10:9逼出賽末點。

隨後高承睿發球出台，眼鏡哥接發球直接正手搶攻追成10平。決勝時刻，眼鏡哥正手拉球出界，林昀儒再打出以一記精彩的正手反拉直線，12:10鎖定勝利。

另一場男雙4強賽，世界排名第4的法國組合布拉薩德/多爾，在8強賽以3:2逆轉羅馬尼亞O.伊歐內斯庫和西班牙羅伯斯的跨國組合後，因情緒太嗨跪地滑行慶祝，導致多爾膝蓋半月板損傷、韌帶拉傷，被迫退出4強賽，由戶上隼輔/篠塚大登不戰而勝，挺進決賽。

林昀儒（左）、高承睿在男雙4強賽擊敗法國勒布朗兄弟檔後，開心握拳慶祝。（取自國際桌總微博）

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